Simona Halep s-a întâlnit cu actriţa americană Elisabeth Shue şi cu fiica acesteia, Agnes, la Indian Wells. Sportiva noastră s-a declarat încântată de flimul “Bătălia sexelor”, în care Shue a interpretat rolul soţiei lui Bobby Riggs, Priscilla.

Am fost onorată să o întâlnesc pe Elisabeth Shue şi pe frumoasa ei fiică. Îmi place ultimul ei film, Bătălia sexelor”, a scris Simona Halep pe reţelele de socializare.

Meciul de tenis din 1973, dintre Billie Jean King şi Bobby Riggs, supranumit “Bătălia sexelor”, a fost ecranizat la Hollywood.

Elisabeth Shue, 54 de ani, a mai jucat în filme ca Back to the Future, Karate Kid, Cocktail, Leaving Las Vegas sau The Saint.