Simona Halep a exlicat cum resimte un tenisman schimbarea suprafeței de joc, de la zgură, la iarbă.

„Am revenit de la 3-5, de acolo am început să joc din ce în ce mai bine pentru că m-am calmat, am deschis unghiurile, am mers la fileu și nu am mai ratat atât de mult. Serviciul mi-a funcționat foarte bine. Nu a fost ușor, am simțit presiunea pierderii setului, dar nu m-am panicat și acesta e cel mai bun lucru.

Am avut liniștea necesară să joc punct cu punct. Am crezut în puterea mea de a reveni dacă rămân concentrată. A jucat mult slice și a fost greu să găsesc ritmul, mingea nu sărea prea mult. Însă am găsit soluția.

Pas cu pas, am început să simt jocul pe iarbă mai bine, chiar dacă am dureri în tot corpul din cauza ei, dar încep să mă obișnuiesc cu ele. Cum am mai spus, pe iarbă nu se știe niciodată. Fiecare meci e foarte important și intru de fiecare dată concentrată”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep s-a plâns după meciul de azi: ”Simt dureri în tot corpul”. Note pentru suprafețe

Liderul mondial a fost rugat să dea note suprafețelor pe care se joacă în circuit în funcție de preferințele sale. „Zgura e zece din zece, apoi hard e de nouă și iarba de opt. Ar fi un eveniment imens dacă aș reuși să câștig și la Wimbledon, dar în acest moment sunt foarte departe.

„În opinia mea, e nevoie de un joc mai bun pentru a te impune aici, trebuie să fii mai agresiv, să mergi la fileu mai des. Însă am curajul să cred că poate reușesc să câștig aici, dar nu vreau să mă concentrez pe acest lucru, ci pe fiecare meci în parte. Dacă o să ajung în finală, e clar că va fi o provocare mare pentru mine”, a spus Simona Halep.

Chiar dacă au pierdut atâtea favorite, nu înseamnă că eu o să câștig turneul. Fiecare meci e dificil. Eu o să mă concentrez pe ce am de jucat, nu pe adversare și pe ce se întâmplă pe tablou.

Următorul tur e foarte important, sigur îmi va fi greu, voi evolua împotriva unei jucătoare foarte talentate. Și mie mi se poate întâmpla să pierd, dar încerc să rămân pozitivă și să joc punct cu punct”, a mai spus românca la conferința de presă.

Simona Halep a mai primit o veste bună: a scăpat și de britanica Johanna Konta, cea care a eliminat-o anul trrecut în sferturile de finală.

Britanica, locul 24 WTA, a fost eliminată în turul II la Wimbledon, după ce a fost învinsă de slovaca Dominika Cibulkova, locul 33 WTA, scor 3-6, 4-6.

