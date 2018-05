Liderul WTA merge în finala de mâine după o luptă de două ore și 23 de minute cu rusoaica, de care a trecut în semifinale revenind de la 0-1 la seturi: 4-6, 6-1, 6-4.

Pe parcursul partidei cu ”Masha”, Simona a fost încurajată de fanii de la Roma. Mulți purtau tricouri cu chipul româncei. În anumite momente, numele sportivei din Constanța era scandat precum la meciuri de Fed Cup.

”E mereu greu când joc împotriva Mariei Sharapova. Ea lovește foarte plat și e greu să îi returnez mingile. Totuși, am fost încrezătoare că am suficientă putere să câștig meciul.

Nu m-am gândit prea mult că am pierdut primul set. Doar am rămas concentrată pe ce aveam de făcut. Sfaturile lui Cahill fost foarte bune, apoi am schimbat tactica și totul a mers foarte bine pentru mine.