Biletul zilei din fotbal, 27 decembrie. Trei meciuri din Scoția

Biletul zilei conține azi trei sugestii de pariere pentru dueluri din Scoția, Premiership. Este vorba despre meciurile: Hamilton Academical vs Kilmarnock, Glasgow Rangers vs Motherwell și Aberdeen vs Patrick Thistle, toate având startul la ora 21:45.

Biletul Zilei Fotbal 27 decembrie

Toate cele trei partide amintite mai sus ne oferă date care ne fac să credem că ne putem aștepta la dueluri spectaculoase, cu un număr bun de goluri marcate. Astfel, vom paria pe faptul că vom asista la câte minim 2 reușite în fiecare dintre ele. Biletul are o cotă bună, de peste 2 și a fost jucat la casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

