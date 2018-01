Retezat SkyRace, super-concursul ajuns la ediția a 7-a. 1.200 de locuri, 3 zile de înscriere – 10, 11 și 12 ianuarie.



Numai 10, 11 și 12 ianuarie vor fi zilele în care se pot face înscrieri online, pe retezat.skyrace.ro, la Retezat SkyRace, competiția ajunsă la ediția a VII-a, în prima zi, atunci când se pot face înregistrări în limita a 400 de locuri, taxa de participare urmând să fie cea mai mică. Pe 16 iunie 2018, sunt așteptați la Cheile Buții (Munții Retezat, Uricani, Hunedoara), la start, 1.200 de alergători, locurile alocate celor trei curse, ”Custura” (28 km, +2.300m), ”Buta” (23 km, +1.400m) și ”Valea Mării” (7 km, +300m), fiind de 600 pentru traseul lung, 400 pentru traseul mediu și 200 pentru traseul scurt.

”Custura” este recomandată alergătorilor cu experiență montană, are 28 de kilometri (9 kilometri de creastă alpină) și 2.300 de metri diferență pozitivă de nivel și un timp limită de parcurgere de 8 ore (cel mai înalt punct atins va fi vârful Custura, 2.457 de metri). ”Buta” are o lungime de 23 de kilometri (5 kilometri de creastă alpină), 1.400 de metri diferență pozitivă de nivel și timp limită de parcurgere de 6 ore. ”Valea Mării” are o lungime de doar 7 kilometri și 300 de metri diferență de nivel.