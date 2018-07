Alexandra Dulgheru a jucat cu echipament dăruit de Venus Williams

”Atât de mult mi-am dorit să joc cu ea! Când am intrat pe teren era atât de multă lume, atât de mare terenul… Era un zumzet continuu. Am întrebat-o pe arbitru unde sunt ai mei, că nu vedeam unde îmi e echipa. Și când câștig primul punct, aud din tribune, bravo Alex! Așa i-am găsit.

Îmi doream foarte mult să joc cu una dintre surori, mai ales aici, la Wimbledon. M-am bucurat pentru că m-am mișcat bine, am fost activă, am avut răspunsuri și am jucat. Cu ele, ca să câștigi, trebuie să ai un nivel ridicat tot timpul.

Ca experiență, pentru mine a fost o mare bucurie. Iar meciul a fost frumos, cu schimburi foarte bune, mingi jucate la extremă, publicului cred că i-a plăcut. Și chiar i-am simțit de partea mea.

Iar cu Venus, care a lăudat-o la conferință și a spus că se bucură pentru Alexandra că a putut să revină la acest nivel, Alexandra are o conexiune mai veche. „Eu cu Venus mă înțeleg bine. Ea un an de zile mi-a dat haine din colecția ei, de la EleVen. Am vorbit cu ea, i-am spus că n-aveam sponsor atunci, m-a ajutat, a fost foarte frumos din partea ei, m-a ajutat într-un moment în care nu m-a ajutat nimeni și nu pot decât să-i mulțumesc”, a declarat ”Piți” pentru portalul treizecizero.ro.

Venus Williams a eliminat-o pe Alexandra Dulgheru de la Wimbledon, scor 4-6, 6-0, 6-1. La final, românca a avut doar cuvinte de laudă la adresa rivalei.