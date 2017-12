Ana Bogdan a semnat cu Steaua și atacă intrarea în Top 100. De șase luni, are un nou antrenor. Ana Bogdan (105 WTA) vrea să dea lovitura în 2018, iar pentru asta și-a format deja o echipă completă pentru a ataca noul sezon. Sportiva a plecat deja la Shenzhen, China, pentru primul turneu din 2018.

”Am avut un sezon 2017 încărcat, iar cea mai frumoasă experiență este fără doar și poate faptul că am ajuns în semifinalele de la București. În plus, în premieră am fost pe tabloul principal al tututor turneelor de Mare Șlem. Cu siguranță, în 2018 îmi doresc să depășesc această performanță”, a afirmat jucătoarea în vârstă de 25 de ani.

Cu două victorii în fața unor jucătoare de Top 20 în 2017 (Anastasija Sevastova și Elena Vesnina), Ana s-a pregătit intens în ultima perioadă la Centrul Național de Tenis din Capitală, sub comanda lui Gabi Moraru, cel care i-a devenit antrenor în urmă cu aproximativ șase luni.

Pe lângă Dan Cristea, cel care se ocupă se pregătirea specifică pentru tenis din vara acestui an, marea noutate din staful Anei este prezența campioanei europene la săritură în lungime din 1998, Monica Iagăr, fosta atletă o consiliază pe jucătoare din punct de vedere al pregătirii fizice, nutriției și găsirii de soluții pentru atingerea înaltei performanțe. ”Monica are o experiență enormă în sportul de înaltă performanță și îi mulțumesc pe această cale pentru sprijin”, a mai spus ocupanta locului 105 mondial.

Totodată, de aproape două luni, Ana Bogdan a devenit oficial jucătoarea clubului Steaua București. Sportiva a parafat un contract valabil trei ani cu gruparea militară, iar principalul obiectiv este calificarea la Jocurile Olimpice din 2020. ”Sunt bucuroasă că reprezint și sunt susținută de un club atât de important așa cum este Steaua”, a afirmat Ana.

Pentru sezonul 2018, sportiva pregătită de Gabi Moraru a semnat și un contract de parteneriat cu Gold Nutrition, unul dintre cele mai mari branduri de suplimente nutritive pentru sportivi, din lume. Sportiva a plecat pe 26 decembrie spre Shenzhen, acolo unde va debuta chiar de Revelion, apoi va participa la Hobart și Australian Open, fiind acceptată în premieră pe tabloul principal al primului turneu de Mare Șlem al anului.