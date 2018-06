Handbalistele de la CSM București au câștigat detașat Liga Florilor, în timp ce băieții au ocupat locul patru în Liga Zimbrilor. Cele două echipe au în comun faptul că de-a lungul sezonului trecut au schimbat antrenorii, așa cum s-a întâmplat și în precedenții ani.

Gabriela Szabo, directorul general al clubului din Capitală, a mărturisit că astfel de mutări dese pe băncile tehnice la handbal nu vor mai avea loc în viitorul apropiat, nefiind o adeptă a unor măsuri radicale.

”Ne dorim continuitate și stabilitate la nivel de antrenori și jucători. Și nu o să mai agreez să schimbăm antrenorul des. Dacă avem nevoie să schimbăm în unele puncte sau unele posturi câte un jucător, pentru că se impune, sunt de acord, dar să schimbăm doar de dragul de a o face, nu ! Sportivii generează performanță și trebuie să simtă că CSM este un club serios, cu principii ferme” – Gabriela Szabo, director general CSM București.

Tocmai ca să se evite distanța dintre conducerile administrative și sportive, cei de la CSM București l-au adus pe fostul antrenor Vlad Caba în funcția de director tehnic al loturilor de handbal.

” Strategia noastră pe termen mediu și lung este că pe lângă sportivii valoroși avem nevoie și de oameni valoroși care să stea în spatele lor. Una este admnistrativul, alta este partea tehnică, iar între noi trebuie să fie acest director tehnic care să transmită mai departe ce dorim, iar noi să primim de la firul ierbii informațiile care să ne aducă plus valoare în ceea ce facem zi de zi: sport și performanță. Vlad va fi lângă antrenori și sportivi, apoi ne va informa pe noi toate cele, tocmai ca să reglăm lucrurile. Performanța are nevoie de susținere și nu este deloc ieftină” – Gabriela Szabo, director general CSM București.

Caba i-a pregătit pe băieți în sezonul trecut până spre fnal, când a fost înlocuit de portughezul Paulo Pereira, iar în trecut s-a ocupat de Centrul de Excelență de juniori al ”tricolorilor”, dar a fost și secund la naționala de senioare.

” Eu nu voi fi antrenorul loturilor, ci antrenorul antrenorilor. Mi se va cere părerea, voi coordona, voi interveni când e cazul fără ca nici o secundă să pun în umbră activitatea antrenorilor respectivi. Fiecare grupă are câte 2 antrenori, ei își vor asuma responsabilitatea muncii pe are o fac. Rolul meu e din umbră, de a coordona și nu de a conduce efectiv. Voi elabora metodica, planificarea, concepția de joc, strategia. Mă voi asigura că aplicarea lor e făcută în mod corespunzător. Planul de antrenamente și conținutul vor fi sub coordonarea mea” – Vlad Caba, director tehnnic handbal CSM București.

Vor să meargă în Liga Campionilor și cu fetele, și cu băieții

”Tigroaicele” au ajuns pentru al treilea an consecutiv în Final Four-ul Ligii Campionilor, competiție pe care au câștigat-o în 2016, și au obținut medaliile de bronz sezoanele următoare. Pentru 2018-2019, handbalistele de la CSM București au ca obiectiv clar trofeul. Și la băieți pretențiile vor fi mai mari din noul sezon.

” Ne dorim să ajungem cu fetele din nou în Final Four-ul Liga Campionilor și să ne întoarcem cu trofeul acasă. Chiar vorbeam cu Iulia Curea și spuneam că în 2019 să umplem Arena Națională cu oamenii care să vină să le felicite, așa cum s-a întâmplat și cu Simona Halep. La masculin, trebuie să câștigăm Cupa României, Campioatul Național și să ne calificăm în Liga Campionilor în viitorul nu foarte îndepărtat, trebuie să visăm departe” – Gabriela Szabo, director general CSM București.

Miza pe juniori

Noul director tehnic a loturilor de handbal de la CSM București a dezvăluit că strategia clubului se schimbă și din punctul de vedere al importanței pe care o vor acorda juniorilor.

Concret, clubul din Capitală dorește ca într-un termen mediu, loturile de seniori să fie compuse în mare măsură din sportivi crescuți în propriul Centru de Copii și juniori.

”La echipa mare voi avea un rol de supraveghere, de implicare cu ceva mai multă distanță, pentru că acolo lucrurile sunt sub control, voi fi implicat doar dacă mi se cere ajutorul. La juniori obiectivul principal este să formăm jucători, nu echipe. Axăm pregătirea pe o instruire sportivă de calitate, să educăm sportivul de o manieră încât să fie performant. În maximum 2-3 ani ne dorim să avem un nucleu din jucători formați în propria structură care să joace la nivel de prima echipă, la seniori” – Vlad Caba, director tehnic handbal CSM București.