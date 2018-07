Baseball Festival 2018. Participă naționala României, Moldova, Bulgaria și echipa SUA a militarilor de la ”Kogălniceanu”

”Vom avea un meci tip All Star Game, cu sportivi din 4 țări, inclusiv SUA. La ediția de anul trecut am avut aproximativ 1.500 de spectatori, cu toate că am concurat cu perioada de vacanță, lucru valabil și în acest an”, a spus Florin Zeru, director de comunicare Federația Română de Baseball și Softball.

Baseball Festival 2019 va fi așadar deschis de un All Star Game, două echipe formate din jucători ale celor 4 echipe, și face parte din proiectul Jackie Robinson care promovează prietenia dintre Statele Unite ale Americii și România din ultimii 100 de ani. Festivalul este organizat de către Ambasada SUA la București, Ministerul Tineretului și Sportului, SNSPA și Federatia Română de Baseball și Softball.

”Besaball Festival 2018 promite spectacol american, concursuri cu premii, photo corner, family zone, food corner si multe alte surprize. Cei prezenți vor avea ocazia să ia contact cu mingea și bâta de baseball, vor arunca la țintă și se vor conversa cu jucători profesioniști ale celor patru echipe internaționale: nationala de baseball a României, nationala de baseball a Moldovei, naționala de baseball a Bulgariei și echipa SUA, reprezentată de militarii staționati la baza militară Mihail Kogălniceanu”, a completa Florin Zeru.