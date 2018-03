Festivalul Corcova Trail Race, la a 7-a ediție. E singurul concurs Sport&Fun din România / FOTO

Festivalul Corcova Trail Race, la a 7-a ediție. E singurul concurs Sport&Fun din România.

Între 3 și 5 august, va avea loc în județul Mehedinți ediția a VII-a a Corcova Trail Race, singurul festival Sport&Fun din România. Peste 500 de persoane vor fi prezente la eveniment, să alerge, să pedaleze și să se distreze îmbrăcate în costume haioase și cu un pahar de vin în mână.

Corcova Trail Race s-a transformat pe parcursul celor șase ani de existență într-o adevărată sărbătoare, Sport&Fun Festival, un eveniment în care distracția, sportul, alergarea sau MTB-ul, și vinul fac casă bună. A devenit concursul în care oameni îmbrăcați în costume haioase se fugăresc printre viile cu struguri de pe dealurile Corcova și Jirov, competiția în care toată lumea aleargă cu zâmbetul pe buze și cu gândul la petrecerea ce va urma la finalul curselor, manifestarea unde, seara, se degustă vin de calitate și bucate gustoase alături de familie și prieteni, ascultând muzică live.

La Corcova Trail Race se poate concura îmbrăcat în drac, vampir, asistentă medicală sau soldat roman, se poate purta o perucă blondă sau albastră, o mască de la Carnavalul din Veneția sau una Slipknot, e la alegerea fiecăruia. Accesorii obligatorii, pentru că în cadrul spectacolului care are loc în Oltenia deluroasă se combină sportul, umorul, fair-play-ul și buna dispoziție, evenimentul transformându-se astfel într-un festival Sport&Fun de neratat.

Un traseu de MTB și trei de alergare

Traseul de alergare mai lung, ”Jirov”, are 15 kilometri și 400 de metri diferență pozitivă de nivel. Proba mai scurtă, ”Corcova”, care se desfășoară pe dealul cu același nume, are doar 6 kilometri și 200 de metri diferență pozitivă de nivel. La MTB, se pedalează 21 de kilometri și se adună 600 de metri diferență pozitivă de nivel, pe un traseu care este de fapt o îmbinare a celor două de alergare. În plus, copiii au și ei cursa lor, de 500 de metri, o buclă în interiorul cramei Corcova, înscrierile urmând a se face la fața locului.

Înscrieri online până pe 8 aprilie, premii în bani de 7.200 de lei

Festivalul Sport&Fun care se desfășoară în viile de la Corcova înseamnă pe lângă distracție și voie bună, și sport și performanță, primii clasați fiind recompensați cu premii în bani în valoare totală de 7.200 de lei. Anul trecut, cursa lungă (traseul Jirov) a fost câștigată de Marius Bușcă și de Ancuța Bobocel, iar competiția pe două roți, de Vlad Dobre și de Sonia Al Mării. Înscrierile online vor putea fi făcute până pe 8 aprilie 2018.