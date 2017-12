Handbalistele de la CSM București, în rol de Moș Crăciun! Campania „Luna Faptelor Bune” a ajuns la final. Jucăriile de pluș, cărțile și jocurile aduse de fani în luna decembrie, în schimbul biletului la meciurile ”tigrilor”, dar și cele primite de la sportivi au ajuns la destinatari.



CSM București și „Asociația Taxiul cu Bomboane” au făcut echipă pentru a le aduce un strop de fericire copilașilor de la Școala Gimnazială Specială nr4.

Handbalistele Alina Iordache, Bianca Bazaliu și Majda Mehmedovic au petrecut momente incredibile alături de micuții cu probleme. Aceștia le-au așteptat pe sportive cu un spectacol de colinde, dar și cu cadouri – felicitări și obiecte decorative – create chiar de ei. Fetele le-au împărțit cadouri și le-au povestit, cu lacrimi în ochi, cât se bucurau când primeau daruri de la Moș Crăciun.

„Ne-a trezit un pic la realitate faptul că am văzut cum trăiesc acești copii și care este viața lor. Noi am văzut doar o mică parte din ce fac ei. Este foarte greu … Mi-ar plăcea să cred că le-am făcut o bucurie și sper să mai putem veni și să-i ajutăm într-un fel” – Alina Iordache, handbalistă CSM București.

„Super emoționant, nu mă așteptam să ne lovim atât de rău de realitate, dar doar așa conștientizezi câte probleme sunt în lumea asta și că de fapt tu nu ai probleme. Sunt convinsă că i-am făcut un pic fericiți, ne bucurăm că au fost atât de receptivi cu noi. Nu mă așteptam să vină, să ne ia în brațe, să fie atât de încântați să ne cunoască” – Bianca Bazaliu, CSM București.

„M-am simțit bine cu cei mici și mă bucur că am putut să le facem o bucurie, mai ales în această perioadă a anului. Chiar cred că am făcut un lucru bun, a fost emoționant și, pe undeva, am fost tristă când am realizat ce probleme au. Sunt mândră că am reușit să facem acest gest pentru copii” – Majda Mehmedovic, extremă CSM București.