Cel mai titrat jucător de dublu din istorie, câștigător a 20 de turnee de Mare Șlem, aflat pentru prima dată în țara noastră, Mike a recunoscut că abia așteaptă să descopere cât de mult poate din locurile și tradițiile din Transilvania.

“Sunt fericit că am ajuns la Cluj, vreau să experimentez, să încerc mâncarea de aici, să vad locurile, am citit despre România pe internet și am văzut că este o țara frumoasă” – Mike Bryan, tenisman.

În plus, americanul a mărturisit că este intrigat să afle care este adevărul legat de legenda Contelui Dracula și s-a gândit să-l caute pe acesta, dar, pentru siguranță, doar însoțit de Goran Ivanisevic.

“Am citit foarte mult despre Dracula, am văzut toate filmele făcute pe această temă și mi se pare un lucru foarte interesant. O să-l caut, dacă tot sunt aici. Ziua, că noaptea este mai înspăimântător. Dar, îl iau pe Goran Ivanisevic cu mine, ca bodyguard, Pe el poate să-l muște Dracula, el rezistă, că e mai mare, e uriaș”– Mike Bryan, tenisman.

Mike Bryan s-a arătat încântat de faptul că va juca alături de români în meciurile demonstrative de la Sports Festival.

“Sper ca lumea care va veni să se distreze și să se simtă cât mai bine. Eu voi face tot posibilul pentru asta. De abia aștept să joc cu Andrei Pavel, care mi-e și prieten foarte bun. Pe Florin Mergea îl respect foarte mult, m-a și bătut de câteva ori în circuit, dar acum va fi altceva” – Mike Bryan, tenisman.

“Simona Halep va rămâne mult timp lider mondial”

Americanul a mărturisit că a fost cu ochii pe Simona Halep și a ținut să o felicite pentru primul ei trofeu de Mare Șlem câștigat, cel de la Roland Garros. ” Îmi place foarte mult să o văd jucând, este o atletă incredibilă! Este de neoprit în acest moment și cred că va rămâne mult timp lider mondial” – Mike Bryan- tenisman.

Iubitorii tenisului și nu numai îl pot vedea vineri la lucru pe Mike Bryan, dar, din păcate fără fratele său, Bob, partenerul tradițional de dublu. Acesta din urmă a fost nevoit să renunțe în ultimul moment la participarea la Sports Festival, fiind nerefăcut complet după o accidentare care-l va mai ține departe de teren încă o perioadă.