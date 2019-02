VIDEO | All Star Game NBA 2019, la Charlotte. Victorie pentru ”Team LeBron”. Kevin Durant, MVP!

ACTUALIZARE 18 februarie. Superstarul LeBron James şi coechipierii săi au câştigat All Star Game 2019, meciul vedetelor Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), învingând cu scorul de 178-164 echipa al cărei lider de o seară a fost grecul Giannis Antetokounmpo.

Pe parcursul acestui meci demonstrativ, în care a accentul s-a pus pe spectacolul ofensiv, în detrimentul apărării, au fost stabilite mai multe recorduri, între care un total de 62 de coşuri de trei puncte, 35 dintre ele fiind reuşite de o singură echipă.

Trofeul rezervat celui mai bun jucător al partidei i-a revenit lui Kevin Durant, component al „Team LeBron”, în timp ce Giannis Antetokounmpo a fost cel mai bun marcator, cu un total de 38 puncte.

LeBron James a înscris 19 puncte în acest joc, în care a egalat recordul de participări (15) la All Star Game, deţinut de Kobe Bryant.

„King James” a obţinut a doua sa victorie consecutivă după schimbarea formulei de desfăşurare a All Star Game, care nu se mai dispută, din 2018, între selecţionatele Conferinţei de Est şi Conferinţei de Vest, ci între echipe formate în mod liber de către cei doi căpitani.

Giannis was doing WORK tonight! ? ?: 38 PTS | 11 REB #NBAAllStar pic.twitter.com/lVXq92Szav — NBA on TNT (@NBAonTNT) 18 February 2019

Kevin Durant, 31 de puncte, a fost declarat MVP.

Kevin Durant put on a show to help lead #TeamLeBron to victory! ? ?: 31 PTS | 6 3PM | 7 REB#NBAAllStar pic.twitter.com/L6nOgi2olN — NBA on TNT (@NBAonTNT) 18 February 2019

All Star Game NBA 2019:

„Team LeBron”: LeBron James (LA Lakers), Kevin Durant (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Toronto Raptors), James Harden (Houston Rockets);

Rezerve: Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timbwerwolves), Bradley Beal (Washington Wizards), Dwyane Wade (Miami Heat).

Antrenor: Michael Malone (Denver Nuggets).

#DamianLillard CATCHES ? from beyond the arc, scoring 18 PTS off the bench in the #TeamLeBron win. #NBAAllStar pic.twitter.com/5Z0I7fr9eT — 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 18 February 2019

„Team Giannis”: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder), Kemba Walker (Charlotte Hornets);

Rezerve: Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Nikola Jokici (Denver Nuggets), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Blake Griffin (Detroit Pistons), DAngelo Russell (Brooklyn Nets), Nikola Vucevici (Orlando Magic), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks).

Antrenor: Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks).

„It was amazing.” Giannis Antetokounmpo on being able to share his #NBAAllStar experience with teammate Khris Middleton and his Bucks coaching staff ?: @3DTV pic.twitter.com/AKEULuGgiV — NBA on TNT (@NBAonTNT) 18 February 2019

All Star Game 2019 e programat în această noapte, la Charlotte (ora 3.00, Telekom Sport)

ACTUALIZARE 16 februarie. Hamidou Diallo, de la OKC Thunder, a triumfat în concursul de slam dunk. Reușita decisivă a tânărului de 20 ani, originar din Brooklyn, s-a consemnat sărind peste Shaquille ONeal și s-a oprit cu cotul agățat de inel.

Joe Harris, de la Brooklyn Nets, a învins în competiția de aruncări de trei puncte. El i-a învins în finală pe Stephen Curry și Buddy Hield, marcând 26 puncte, cu două mai multe decât primul și șapte mai multe decât al 2-lea.

Întrecerea de îndemânare a fost adjudecată de către Jayson Tatum, de la Boston Celtics. El a învins, pe revenire, în toate cele trei faze ale competiției, depășindu-i în ordine pe Mike Conley, Nikola Jokic și Trae Young.

ACTUALIZARE 15 februarie. Team USA a învins Team World, scor 161-144, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, la confruntarea Rising Stars în cadrul NBA All Star Weekend. Meciul a cuprins două echipe alcătuite din jucători aflați la primul și al 2-lea sezon în NBA. Una dintre echipe a fost alcătuită din jucători născuți în Statele Unite ale Americii, iar cealaltă a cuprins jucători născuți în afara granițelor SUA. Kyle Kuzma, de la LA Lakers, a reușit 35 puncte și 6 recuperări, fiind MVP-ul partidei.

Evenimentul debutează vineri cu meciul stelelor în devenire, sâmbătă vor avea loc concursurile de precizie, de aruncări de la trei puncte şi slam dunk, iar duminică e programat All Star Game.

Programul evenimentului:

Vineri

Meciul stelelor în devenire

Echipa „Statelor Unite”: Jarrett Allen (Brooklyn Nets), Marvin Bagley III (Sacramento Kings), John Collins (Atlanta Hawks), De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Jaren Jackson junior (Memphis Grizzlies), Kevin Knox (New York Knicks), Kyle Kuzma (LA Lakers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jayson Tatum (Boston Celtics)

Echipa „Restului lumii”: OG Anunoby (Toronto Raptors), Deandre Ayton (Phoenix Suns), Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (LA Clippers), Rodions Kurucs (Brooklyn Nets), Lauri Markkanen (Chicago Bulls), Josh Okogie (Minnesota Timberwolves), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers).

Sâmbătă

Proba de precizie: Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (LA Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Trae Young (Atlanta Hawks).

Concursul de aruncări de la trei puncte: Devin Booker (Phoenix Suns), Seth Curry (Portland Trail Blazers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Kemba Walker (Charlotte Hornets).

Concursul de slam-dunk-uri: Miles Bridges (Charlotte Hornets), John Collins (Atlanta Hawks), Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder), Dennis Smith junior (New York Knicks).

Duminică

All Star Game:

