Presa elenă scrie că au fost mai multe ciocniri violente între suporteri și forțele de ordine, dar nu sunt persoane rănite.

Meciul de fotbal din preliminariile Ligii Campionilor dintre AEK Atena și Dinamo Zagreb a fost anulat marți, după ce zeci de suporteri croați înarmați cu bâte de lemn sau de metal au atacat trecătorii în fața stadionului Opap Arena.

07.08.2023, AEK Athens?? vs BBB (Dinamo Zagreb??), video from front of AEK stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/cFjQt96uJw