Alcaraz, noul campion de la Wimbledon 2023! Spaniolul de 20 de ani l-a învins într-o finală dramatică pe veteranul Djokovic

Partida dintre cei mai buni doi tenismeni ai lumii a fost decisă la capătul a 4 ore și 46 de minute de joc extrem de intense.

După un prim set cedat fără drept de apel, 1-6, Alcaraz şi-a revenit şi a egalat situaţia, câştigând actul secund în tiebreak, cu 7-6 (8/6), după ce a salvat o minge de set.

Ibericul a câștigat „la pas” și setul 3, cu 6-1, pentru ca Djokovic să revină și să egaleze la doi, reușind să se impună în setul 4 cu 6-3.

În decisiv, Djokovic a ratat o şansă de a avea 2-0, iar apoi Alcaraz a luat trei ghemuri la rând, sârbul nereuşind să mai recupereze breakul pierdut până la final.

Carlos Alcaraz a devenit al 3-lea jucător din Era Open care cucerește titlul la Wimbledon înainte să împlinească 21 de ani, după Boris Becker și Björn Bjorg.

Câștigător în premieră la Wimbledon, Carlos Alcaraz a obținut al doilea său trofeu de mare șlem, după cel de la US Open 2022.

După acest meci, Nole Djokovic a devenit primul jucător din istorie care a ajuns în 35 de finale de Mare Șlem la simplu.

Novak Djokovici reușise să se impună de 7 ori pe iarba londoneză și cucerise ultimele patru trofee la Wimbledon!

***

UPDATE ora 20:52: Game, set și meci, Alcatraz. Spaniolul se impune în premieră la Wimbledon, după o finală epică

UPDATE ora 20:37: După un game disputat, Carlos Alcaraz s-a distanța la 4-2 în setul decisiv.

UPDATE 20:04: Novak Djokovic duce meciul în decisiv, după ce s-a impus în setul 4 cu 6-3.

UPDATE 19:54: Sârbul reușește să câștige al treilea game consecutiv și conduce cu 4-2 în setul 4.

UPDATE ora 19:40: Novak Djokovic a egalat la 2 în setul 4, după un game disputat, câștigat pe propriul serviciu.

UPDATE ora 19:09: Carlos Alcaraz s-a dezlănțuit și a încheiat setul 3 cu un 6-1 fără replică. Novak Djokovic pare debusolat.

One set away…@carlosalcaraz takes a two set to one lead over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/Ikx3PUfLIU — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023

UPDATE ora 19:00: Carlos Alcaraz se distanțează la 4-1 în setul 3, după un game „maraton” de 25 de minute, câștigat pe serviciul adversarului.

UPDATE ora 18:50: Novak Djokovic s-a certat cu arbitrul de scaun, după ce a fost deja avertizat pentru că a întârziat serviciul.

UPDATE ora 18:10: Carlos Alcaraz a revenit și a egalat la 1, după ce s-a impus la tiebreak, în setul secund. Anterior, Novak Djokovic câștigase nu mai puțin de 15 tiebreak-uri consecutive la turneele de Mare Șlem.

UPDATE ora 17:20: Carlos Alcaraz a câștigat pe propriul serviciu un game important și a preluat din nou conducerea cu 3-2, în setul secund.

UPDATE ora 16:43: Novak Djokovic a început în forță și a câștigat primul set „la pas”, cu un 6-1 clar.

UPDATE ora 16.10: A început meciul, cu Novak Djokovic la serviciu. În tribune se află familia regală, cu prințul William în prim-plan, dar și actori celebri precum Brad Pitt și Daniel Craig.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Știrea inițială: Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, adică finală de vis pe iarbă londoneză. Numărul 1 mondial, spaniolul vs sârbul, câștigător a șapte ediții la Wimbledon, dintre care ultimele 4 consecutive (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), în condițiile în care ediția din 2020 nu s-a ținut din cauza pandemiei.

Diferență de aproape 16 ani între cei doi jucători

Între Djokovic și Alcaraz e o diferență de vârstă de 15 ani și 349 de zile, potrivit Eurosport. Nole are 36 de ani, iar Alcaraz, 20. Doar în finala de la Wimbledon din 1974, între Jimmy Connors și Ken Rosewall a existat o diferență mai mare de vârstă între cei doi finaliști (17 ani și 304 zile).

Ce au spus cei doi înainte de finală

Djokovic a avut cuvinte elogioase la adresa tânărului spaniol înainte de finala de astăzi, scrie Eurosport.

„Asta e cea mai anticipată finală pentru toată lumea de dinaintea turneului, chiar și pentru mine. Este foarte tânăr, dar incredibil de constant, și pe iarbă. Nu cred că multă lume se aștepta (n.r. ca Alcaraz să joace așa bine pe iarbă), pentru că se simte ca și cum stilul său se potrivește mai bine pe zgură și terenuri mai lente, dar a știut cum să răspundă la toate provocările pe care le-a întâmpinat. Constanța și abilitatea de a se adapta în orice circumstanță au fost atuuri mari ale carierei mele și este incredibil să le văd la el la doar 20 de ani”, a spus Nole.

Alcaraz spune că își joacă șansa.

„Toată lumea știe că Djokovic e principalul favorit, dar și eu am șansa mea. Știu că e favoritul, a câștigat ultimele 4 trofee la Wimbledon, are o serie de 5 titluri consecutive, 44 de victorii la rând. E o nebunie. Încerc să nu mă gândesc la asta, încerc să uit toate statisticile pe care le are aici la Wimbledon. Încerc să mă gândesc că e doar un meci, ca toate celelalte pe care le-am jucat până acum și voi încerca să dau tot ce am mai bun și să găsesc o cale de a-l învinge”, a spus spaniolul.

De cine au trecut în semifinale

Alcaraz l-a învins vineri pe rusul Daniil Medvedev. Ibericul a controlat meciul în totalitate şi a reuşit să îl învingă pe favoritul numărul 3 al turneului, Daniil Medvedev (27 de ani, nr 3 ATP), în trei seturi, scor 6-3, 6-3, 6-3, după o partidă care a durat o oră şi 49 de minute.

În cealaltă semifinală, Novak Djokovic a trecut tot în trei seturi de italianul Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6(4).

Pentru Djokovic este a treia finală de Mare Șlem din acest an, după victoriile de la Australian Open și Roland Garros.

