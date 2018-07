'În această navă s-a băgat aproape un milion de euro. Bani aruncați pe fereastră!', sunt estimările unor surse GSP. De fapt, subiectul e unul tabu pe axa MTS – FRC. Ministerul refuză sfidător să ofere valoarea deconturilor pentru lucrările de la „Tismana”, arătând cu degetul către federație, deși ar trebui să aibă documentele în propria arhivă.

FRC e și mai eliptică. Într-un răspuns pentru GSP, secretarul general Sandu Pop susține că federația a investit zero lei „de la buget” în perioada 2012-2017 și a cheltuit 1.000 de lei pe lună pentru utilități și cheltuieli curente la „Tismana”.

Mai mult, investigația GSP scoate la iveală faptul că Sandu Pop, secretarul general al FRC, a folosit unul dintre antreprenori pentru lucrări la gardul casei sale din comuna Pantelimon. Omul de afaceri Iosif Roca spune că Pop i-a dat 'țeapă' și la Orșova, și la vila de lângă București!

Ce este, de fapt, cu această navă Tismana. În 2005, prin HG 1205, semnată de premierul de atunci Călin Popescu Tăriceanu, FRC primea spre folosință gratuită pe 49 de ani nava „Tismana”, proprietate privată a statului, aflată în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, actualul MTS. Construit în 1983, vasul, utilizat inițial de Ministerul de Interne pentru cazarea militarilor în termen, își atinsese durata normală de funcționare și a fost preluat de federația de canotaj spre a fi amenajate pe el 70 de locuri pentru sportivi.

FRC admite: 'N-a fost cazat niciun sportiv'

'Am dus-o cu remorchere de la Brăila la Orșova, am vopsit-o, am aranjat-o și au început proiectele de investiții pentru modernizare', își amintește fostul șef al federației, Ioan Dospinescu. El a pierdut conducerea FRC în martie 2009, învins la urne de Lipă. Cei doi sunt și acum precum săbiile care nu încap în aceeași teacă.

'Tismana', o rablă care arată azi gata oricând parcă să se scufunde, a fost parcată la marginea Orșovei, unde se află și centrul administrativ al Complexului Sportiv Național, gestionat de Horia Goliciu, un apropiat de-ai lui Sandu Pop. E o zonă unde încep pensiunile și casele de vacanță, cu o vedere superbă către Dunărea care curge năvalnic dinspre Cazane.

Investițiile la „Tismana” s-au transformat însă în timp într-o sugativă de absorbit fonduri și de operat deconturi, fără ca, în cei 13 ani de când se află sub oblăduirea FRC, vreun sportiv să stea acolo măcar pentru o noapte! O recunoaște și federația. MTS și federația refuză să arate documentele.

Minimum 200.000 de euro prin licitații și contracte directe

Răspunsurile vin însă, bucată cu bucată, din alte părți. Conform portalurilor termene.ro și baniitai.info, FRC a oferit prin licitație sau cumpărare directă diverse contracte la vasul „Tismana”. Iar suma ar fi de 200.250 euro! Fără însă ca acesta să fie costul total, real, al investițiilor în hârbul de la Orșova.

Să vedem, deocamdată, lista în cauză, pe care MTS și FRC ar dori-o dispărută din galaxie:

1) SC C&V Water Control SRL (livrare, montare și punere în funcțiune stație de epurare a apelor reziduale / 08.12.2007) – 26.250,75 EUR

2) SC LUK-ART GROUP SRL (servicii de arhitectură, inginerie, construcții și servicii conexe de consultanță tehnică / 21.05.2008) – 16.501,2 EUR

3) SC IOSIF ART SRL (achiziția și montarea unei copertine pentru puntea de comandă / 24.06.2009) – 63.134,02 EUR

4) SC VALEA GRÂNELOR SRL (ACTUALA REINVEST FARM SERVICES, executarea unei instalații sanitare interioare / 22.09.2009) – 22.989,56 EUR

5) SC INSTAN STIL SRL (executarea instalației electrice / 23.09.2009) – 13.337,59 EUR

6) GOZA PREST CONSTRUCT SRL (4 contracte directe pe 30.06.2010)

– ceramică placări cu gresie și faianță – 13.805 EUR

– pereți despărțitori – 13.766 EUR

– lucrări instalare tâmplărie nemetalică – 14.209 EUR

– lucrări izolare termică – 12.738 EUR.

Alte cheltuieli ascunse stau prin sertare

În afara celor peste 200.000 de euro defalcați mai sus, surprizele stau pitite și în alte colțuri. „Au schimbat inutil pasarela de trecere de pe uscat pe navă”, povestește o sursă GSP. La sfârșitul anului trecut, erau în plină operațiune de montaj câțiva școndrii, țevi de metal menite să fixeze vasul de mal. În interior există și mobilier achiziționat la un moment dat și depozitat ani întregi fără a fi folosit.

Toate aceste trei capitole vor mai fi scos alte sume consistente din bugetul FRC. Cifrele complete se află, evident, în sertarele de la MTS și FRC, dar, vorba secretarului general al federației, Sandu Pop, „arhivele vechi sunt pe la complexul de la Pitești, cine mai stă să caute prin ele?!”.

GSP a discutat cu Iosif Roca, acționar la două dintre firmele care au lucrat la nava „Tismana”. Bărbatului în jur de 60 de ani nu-i face plăcere să vorbească despre lucrările de la Orșova: 'Vreau să uit ce-am pățit acolo! Eram pe profit cu firma până să intru în contractele cu canotajul. De acolo m-am dus însă în cap: direct spre faliment! M-am tot îndatorat, inclusiv din cauza TVA-ului, și n-am mai putut să-mi revin. Mă pândește Fiscul de ani de zile!'.

Antreprenorul a efectuat lucrări și la una dintre proprietățile secretarului general Sandu Pop: 'Așa este! Mi-a cerut să-l ajut, fără contract, cu niște băieți să-și înalțe gardul și să-i montăm becuri pe stâlpi la vila lui din Pantelimon, lângă București. A costat 15.000 de lei plus TVA. N-am văzut un ban! A dat doar câte o bere muncitorilor. Când îl căutam să-l întreb de plată nu mai răspundea la telefon. La fel a făcut și la sediul federației. M-a rugat să zugrăvesc birourile de la federație la un sfârșit de an. Vreo patru camere. Am cumpărat materiale, am mers acolo cu cinci inși între Crăciun și Revelion, am rezolvat cazul și iar am fluierat a pagubă. Zero lei! Sandu Pop n-a vrut să-mi mai dea nimic la final!'.

„Sandu Pop a fost unicul om de legătură cu federația de canotaj. El semna facturile, el dădea banii, el punea ștampilele. N-am întâlnit om mai avar ca el!”

Iosif Roca, patron Iosif Art SRL

Elisabeta Lipă: 'S-a investit maximum 400.000 de lei'

Președintele FRC, Elisabeta Lipă, a comentat pentru GSP: „Când am adus nava la Orșova, era un schelet și, ușor, ușor, am început să facem anual ce putem, că înghite mulți bani. Nu știu exact sumele cheltuite până acum, le-am trimis la MTS, la solicitarea Gazetei. Dar în nici un caz nu e vorba despre sute de mii de euro! Sunt maximum 400.000 de lei! De documente și buget se ocupă Sandu Pop, el e ordonator de credite”. Și despre lucrările la vila secretarului general FRC: „E o tâmpenie! Nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Nu mă pot pronunța. E problema lui cu cine colaborează la propria casă. Nu mă interesează ce țepe a dat, cui a dat, dacă a dat!”.