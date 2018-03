Cine este Cesima Nichifor, tânăra care a făcut senzație la ”Românii au talent!”. O accidentare gravă i-a ruinat cariera promițătoare de gimnastă / FOTO

Cesima Nechifor a fost gimnastă la CSM Ploieşti, dar și-a ruinat cariera după o accidentare gravă la genunchi şi de aceea a renunţat la o carieră promițătoare.

A fost nevoită să-și încheie cariera î n luna ianuarie 2016, acuzând probleme medicale ce nu au fost luate in seama de conducerea clubului, in ciuda referatelor depuse in mod repetat de coordonatorul secției, scria presa ploieșteană.