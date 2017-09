Cornel Ţălnar crede că meciul Luceafărul Oradea – Dacia Unirea Brăila 3-4 a fost măsluit pentru pariuri.

Cornel Ţălnar, fostul antrenor al Braşovului, numit în luna iunie la Luceafărul, a acordat un interviu incendiar pentru Liga2.ro în care acesta a recunoscut că meciul Luceafărul Oradea – Dacia Unirea Brăila, scor 3-4, a fost „ciudat”.

Cornel Ţălnar, fost antrenor la Luceafărul Oradea (în acte este încă principal, pentru că nu şi-a reziliat contractul), a dezvăluit motivul pentru care Ioan Blidaru, fostul finanţator al clubului bihorean, a decis să se retragă din fotbal. Antrenorul spune că omul de afaceri s-a prins că fotbaliştii nu jucau doar pe teren, ci şi la pariuri, pe propriile meciuri.

”Nu sunt zvonuri, pentru că lucrurile… s-a pariat prin Singapore şi prin alea… milioane de euro! Atunci s-au blocat toate pariurile, pentru că era 2-0 pentru noi la pauză şi ce ziceau ăştia… că între minutul nu ştiu cît şi nu ştiu cît, se întoarce rezultatul. Şi, într-adevăr, în patru minute ne-au dat trei goluri. Eu pe telefon m-am uitat, că Oradea e suspectă de pariuri şi d-astea şi s-au pariat mulţi bani pe meciul ăsta. 1 pauză, 2 final. Cota a fost 54. Vă daţi seama?

Nu suspectez, că dacă nu ai probe, ştii cum e, nu poţi să suspectezi pe nimeni. Eu spun ce am auzit şi ce s-a vorbit. Omul ăla nu era tâmpit să îşi desfiinţeze echipa, aşa, că el… de la el citire. O zis: «Nu mai pot să rezist. Nu mai vreau să îşi bată nimeni joc de banii mei şi de munca mea». Aşa spunea (n.n se referă la Ioan Blidaru). Eu i-am zis: «Domnule, nu ştiu». Eu am stat ca stană de piatră, mă uitam şi nu îmi venea să cred, în trei-patru minute au dat trei goluri ăia. Am experienţă, dar nu mă bag în prostiile astea. Eu… numai faptul că a spus patronul că nu mai ţine echipa, salut, la revedere, m-am conformat, am plecat şi asta este. Şi eu vreau să mă împac şi cu oamenii ăştia (n.r. – noua conducere), nu îi cunosc, pe cale amiabilă, că nu are rost să ajungem prin procese. Ei peste o săptămână nu mai pot să funcţioneze. Îi penalizează, pentru că dacă nu au antrenor principal… 30 de zile le-o dat termen”, a declarat Ţălnar pentru liga2.ro.

Între timp, Cristian Dulca a preluat banca tehnică a Luceafărului Oradea, însă nu poate fi antrenor principal în acte pînă când Cornel Ţălnar nu-şi reziliază contractul.