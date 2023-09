„Dacă se menține decizia de patru ani și după verdictul de la Lausanne, e terminală pentru cariera Simonei. Și dacă această decizie va fi înjumătățită, tot e rău”, a declarat CTP, într-o emisiune la DigiSport.

Gazetarul a precizat că „Simona e puternică” și că o vede „capabilă să încerce să revină, dar e extrem de greu”: „Ar pleca de la zero, ar trebui să joace în turnee ITF, Challenger… Chiar dacă ar putea primi wild-card-uri în turneele WTA, deși acest lucru nu e de la sine înțeles. Moral, Simona este găsită vinovată fără rezerve pentru dopaj”.

„Prin această motivare, se înțelege de acolo, din datele din pașaportul biologic, că Simona a făcut asta în mod repetat și premeditat, că a fost conștientă. Dar asta e ceva ce eu nu am să cred până mor. Decizia e dură, dar nu mă surprinde. Mă temeam de această decizie”, a completat el.

„Apărarea ei a fost o prostie, ceva catastrofal”

CTP susține că apărarea la care au apelat avocații Simonei Halep a fost de neînțeles, dar își menține poziția inițială, cea de a nu o învinovăți pe fosta campioană la Roland Garros și Wimbledon.

„Trebuie să mai spun că apărarea făcută de Simona și avocații ei a fost o prostie. Nu avea cum să conteze o asemenea apărare, a fost ceva catastrofal, de bezna minții… Un supliment alimentar contaminat cu roxadustat? Cum? Roxadustatul e o substanță rară, găsită prin spitale. Ce, e zahăr sau drojdie? Asta a fost apărarea avocaților. Ei au pus la punct asemenea abordare în care eu n-am crezut în niciun moment! Deși eu nu cred că a luat ceva intenționat”, a afirmat jurnalistul.

Recomandări Noi fragmente ce par a fi de la o dronă rusească, găsite împrăștiate „pe o suprafață de câteva zeci de metri”, la 14 km de granița cu Ucraina

Acesta a comentat și poziția legendarului tenismen Ilie Năstase, care a spus că dacă Simona ar fi fost americancă, atunci ea nu ar fi avut parte de acest tratament.

„Eu nu sunt Ilie Năstase, nu mă ridic la nivelul de a spune că, dacă era din Statele Unite, pedeapsa ar fi fost mult mai blândă. Nu voi fi niciodată în tabăra acelora care susțin că Simona a fost pedepsită că România e o țară mică și așa mai departe… Sigur că e ceva grav, e ceva ce pune sub îndoială întreaga carieră a Simonei Halep. Eu nu am date să contest ceea ce spun experții. Dar am argumentele mele personale. Am văzut-o pe Simona atâția și atâția ani, cred că am văzut 95% din meciurile jucate de ea în toți acești ani și nu am văzut-o niciodată apelând la un truc, cum sunt atâtea care recurg la tertipuri”, a arătat CTP.

Simona Halep (31 de ani) a primit marți o suspendare de patru ani pentru dopaj, ca urmare a testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022.

Decizia ITIA nu este definitivă, iar dubla campioană de Grand Slam poate face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) în termen de 21 de zile.

De altfel, Simona a și reacționat, anunțând că respinge decizia de suspendare din tenis și că va depune apel la decizia luată de tribunalul din cadrul ITIA.

Recomandări Gestul pe care Simona Halep se poate sprijini ca să-și reducă mult din pedeapsă. Dar pentru antrenorul Mouratoglou ar fi un mare pericol

„Continui să mă antrenez şi să fac tot ce-mi stă în putinţă pentru a-mi reabilita numele în fața acestor acuzaţii false şi pentru a mă întoarce pe teren. Intenţionez să apelez această decizie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv şi să urmez toate căile legale de atac împotriva companiei producătoare a suplimentelor în cauză”, a transmis Halep.

Halep nu a mai jucat tenis de un an și a susținut constant că este nevinovată. Suspendarea jucătoarei noastre va expira pe data de 6 octombrie 2026. În acel moment, Simona va avea 35 de ani.

Foto: Hepta.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Detaliul care o ÎNGROAPĂ pe Halep! Nu mai e nicio urmă de ÎNDOIALĂ, ce au dezvăluit specialiştii

Viva.ro 'M-am săturat să mă culc în fiecare seară cu alt bărbat' Dezvăluiri uluitoare despre viața unei mari actrițe de la noi

PUBLICITATE Dr. A. Secară atrage atenția asupra factorilor corectabili ce duc la apariția bolilor de inimă

FANATIK.RO Ce a găsit o femeie într-un sac de cartofi cumpărat de la supermarket. Aceasta a cerut ajutorul autorităților

Știrileprotv.ro Un turist s-a aplecat pe geamul mașinii ca să smotocească ursul, pe Transfăgărășan. Ce s-a întâmplat după

Observatornews.ro Procuror din Iaşi, acuzat că a violat în repetate rânduri o fată de 16 ani, pe care a lăsat-o gravidă şi a obligat-o să facă avort. Caz "dezgropat" după 5 ani

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro Bahmu și Prigoană, un nou scanda! A intervenit Protecția Copilului. 'Maximus a fost legat și torturat, iar lui Eduard pe i-a fost spart capul cu telefonul'