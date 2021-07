Finală decisă la fotofiniș la dublu vâsle categorie ușoară: cum au mers româncele Lehaci-Cozmiuc și Beleagă

La nici o oră după ce Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă au luat argintul la dublu rame, fetele de la dublu vâsle categorie ușoară, Ionela Cozmiuc (Lehaci) și Gianina Beleagă, au ieșit pe 6 în finala de la dublu vâsle categorie ușoară.

Dublele campioane mondiale au fost aproape de plutonul fruntaș jumătate de cursă, distanța fiind de doar o secundă față de locul 1, ecart păstrat până la final.



Ele au terminat cu un timp de 6:49,40, cu o secundă și 86 de sutimi sub campioana olimpică, Italia.

Cursa pentru podium a fost una foarte strânsă. Italia a avut un avans de doar 14 sutimi peste Franța, fiind nevoie de fotofiniș pentru desemnarea câștigătorilor. Olanda, care a condus autoritar cursa, a terminat pe 3.

A fost al doilea ultim act pentru familia Cozmiuc, după finala lui Marius, care a obținut argintul în aceeași zi, 29 iulie.



Colega Ionelei, Gianina Beleagă, a trecut printr-un ultim an complicat, după nenumărate accidentări și o infectare cu COVID-19.



„Am fost infectată cu COVID-19 în octombrie, am avut simptome destul de grave, după am avut o accidentare la coaste, o nevralgie intercostală care s-a acutizat și efectiv orice făceam nu-mi trecea. Am făcut peste 15 infiltrații, între coaste, și nimic. Până la urmă, aș avea niște protruzii discale în zona cervicală. Am făcut infiltrație în zona asta, s-a mai ameliorat durerea”, a declarat ea, într-un interviu acordat Gazeta Sporturilor, de la Tokyo.

