De la FC Armătura Zalău, pe covorul roşu de la Festivalul de Film de la Cannes, este destinul lui Indreieș, ajuns actor din întâmplare.

El a primit rolul principal al filmului “Paranormal Investigation”, realizat de regizorul francez, Franck Phelizon, scrie sportulsalajean.ro. La ediţia din acest an festivalului cinematografic de pe Coasta de Azur, pelicula cu care tânărul de 29 de ani a debutat în cinematografie, a fost onorată la Cannes.

La fel ca şi majoritatea copiilor, Andrei Indreieş (n. 3 ianuarie 1989) a fost atras de “sportul rege”, astfel că la doar 6 ani juca deja pentru grupele de copii şi juniorii de la FC Armătura Zalău.

Aproape 11 ani a fost legitimat la gruparea de la poalele Meseşului şi a evoluat cu FC Armătura şi în Campionatul Naţional de juniori republicani.

Din păcate, când avea 17 ani a suferit o accidentare destul de gravă la genunchi şi cariera fotbalistică a fost compromisă. A fost prea mare iubirea faţă de minge pentru ca Andrei să renunţe ca fotbal. A tras din dinţi şi după o perioadă grea de recuperare a trecut peste această accidentare.

O perioadă, a jucat în Campionatul de Minifotbal din judeţul Sălaj, unde a îmbrăcat tricoul formaţiei… Sportul Sălăjean, într-o perioadă în care reprezentanta ziarului nostru activa cu succes în Liga I.

În anul 2008, după ce a terminat liceul, Andrei Indreieş a plecat în Franţa la părinţii lui, care lucrau la Paris de mai bine de patru ani.

În Hexagon, sălăjeanul nostru a continuat să joace fotbal la echipe din ligile inferioare, astfel că în perioada 2008 – 2011 a evoluat pentru ESDM Montreiul.

A urmat un transfer la Paris FC, unde s-a mai putut bucura de fotbal până anul 2013, deoarece accidentarea la genunchi a recidivat, fiind obligat să renunţe la carieră.

“Am practicat fotbalul la Armătura Zalău timp de 11 ani. Acest sport a fost principala mea pasiune. La 17 ani m-am accidentat grav şi am fost nevoit să iau o pauză pentru tratament. După accidentare am plecat în Franţa, unde m-am şi tratat şi am început să cochetez din nou cu acest sport. Am jucat la ESDM Montreiul, dar şi la Paris FC unde până în anul 2013, când problemele la picior au recidivat, fiind obligat să renunţ la fotbal. Şi acum, mai joc, dar numai aşa, din plăcere”, a declarat Andrei pentru ziarul Sportul Sălăjean.

După ce a terminat-o cu fotbalul, sălăjeanul a încercat mai multe joburi. O perioadă a fost şofer Uber şi astfel a avut ocazia de a-l cunoaşte pe Franck Phelizon, un cunoscut regizor din Franţa.

“După mai multe curse efectuate am ajuns să ne cunoaştem mai bine. Când i-am spus mai multe despre mine, i-a atras atenţia faptul că sunt român din Transilvania. M-a întrebat dacă legenda lui Dracula este adevarată, deoarece era foarte interesat despre acest subiect, dar şi despre fenomenele paranormale. I-am povestit că bunicul meu a avut unele experienţe paranormale, pe care mi le povestea în nopţile lungi din vacanţe de vară”, povesteşte sălăjeanul ajuns la Paris.



Pe baza celor relatate de tânărul plecat din Sălaj în căutarea succesului, regizorului Franck Phelizon i-a venit ideea să scrie un scenariu pe această temă. Mai mult, l-a invitat pe Andrei la un stagiu de actorie unde au mai participat 10 actori, iar în urma stagiului i-a acordat românului rolul principal în filmul “Paranormal Investigation”. Între timp, el a urmat cursurile de actorie de la Stage Vallee Cinema.

“Până să îl cunosc pe Franck Phelizon nu am avut nicio legatură directă cu cinematografia sau actoria. Regizorul francez a văzut potenţial în mine. Acum, actoria a fost transformată de la ocupaţie la principala mea pasiune. Sper ca în viitor să continuu în acest domeniu pentru că cinematografia este absolut minunată, fiind un domeniu care aduce tot timpul noi provocări şi satisfacţii”, spune tânărul actor.

A păşit pe covorul de la Cannes, alături de mari personalităţi ale cinematografiei din toată lumea!

Un astfel de moment de gală a fost Festivalul de Film de la Cannes, un festival cinematografic de mare prestigiu internaţional, fiind considerat cel mai vechi şi important festival din lume.

Astfel, la ediţia din acest an, Andrei Indreieş a avut onoarea să participe la prestigiul festival, deoarece filmul Paranormal Investigation a fost onorat la Cannes!

“Pentru un actor debutant cum sunt eu reprezintă o reuşita fenomenală şi un vis împlinit”, a precizat fostul fotbalist de la FC Armătura!

Tot alături de Franck Phelizon, Andrei are deja un nou proiect cinematografic, care este în curs de redactare, iar filmul va avea ca temă principală rolul femeilor în lumea mafiei.