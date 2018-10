'Totò m-a ajutat, dar m-a și trădat. Am ieșit cu Lentini, ca să mă răzbun', a zis Rita. Pe alții îi consideră vinovați: 'Statul mi-a luat casa, am înscenat un protest puternic, altfel n-aș fi explodat'.

Când nu ai nimic, este nevoie de puțin pentru a fi fericit. 'Azi am lucrat, am câștigat 15 euro și am cumpărat pâine, măsline și struguri, masa mea preferată', le-a spus Rita reporterilor italieni.

Rita, 51 de ani, trăiește de pe urma unui Fiat Bravo, cu care face naveta. Numele ei de familie este Bonaccorso, dar, odinioară, a fost doamna Schillaci. El a fost eroul nopților magice din Italia 1990, 'salvatore della patria' pentru Squadrea Azzurra', dar acum este istorie pentru Rita.

'Ne-am căsătorit în 1987, când el juca pentru Messina, dar ne-am despărțit în 1995. Eram prea geloși. El m-a trădat, crezând că eu n-am s-o fac niciodată', își amintește femeia.

Rita nu are casă, dar se teme s-o recunoască: 'Totò m-ar certa că îi distrug reputația'. Doarme la o soră sau pe la prieteni. În zilele călduroase, doarme într-o rulotă parcată în grădină. Are televizor, saltea ortopedică, iar chiria în camping este de 100 de euro pe lună.



Salvatore 'Totò' Schillaci și Rita Bonaccorso, în vremurile lor bune