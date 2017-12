George Florescu a devenit vegan. O carte i-a schimbat viața. Mijlocașul joacă la Universitatea Cluj, în Liga a 3-a.

”Este un regim vegan, nu e o dietă, e un stil de viaţă. Am început de un an şi jumătate. Jucam în Cipru şi i-am avut oaspeţi pe naşii celui de-al treilea copil, iar naşul nostru este foarte interesat de domeniul acesta al nutriţiei şi al stilului de viaţă sănătos. Am avut nişte discuţii cu el şi când s-a întors în ţară mi-a trimis un pachet cu linte, orez negru, alimente vegetale bogate în proteine şi două cărţi.

După primul capitol, am şi renunţat la carne şi produse animale. «Studiul China» se numeşte şi prezintă corelaţia dintre proteina animală şi sănătatea pe termen lung. Mi-am mai cumpărat cărţi şi eu şi soţia, am citit despre cum trebuie să mâncăm şi despre reţete vegane”, a declarat fostul decar al naționalei, într-un interviu pentru prosport.ro.



”Am slăbit involuntar vreo 5-6 kilograme. Asta în trei luni, iar de atunci mă menţin. Nu am slăbit din masa musculară, poate a fost o detoxifiere. Am pierdut poate puţină forţă, dar am câştigat enorm la rezistenţă, agilitate și recuperarea de după efort. Îmi amintesc că am jucat un meci în Cipru, 75 de minute, am luat cartonaş roşu, iar a doua zi m-am antrenat cu cei care nu au jucat deloc.

Era un antrenament intens, dar m-am simţit extraordinar. Înainte, după ce am trecut de 30 de ani mă simteam obosit prin minutul 45, dar după ce am început să mănânc vegan nu mai simt oboseala. La meciul cu Dinamo n-am simţit nici crampe, nimic. Am citit un articol despre Messi, că este vegan din 2014. Sunt foarte mulţi jucători în NBA, există un jucător de fotbal american de 130 de kilograme care este vegan. Mai sunt mulţi în sporturi de rezistenţă, în atletism, ciclism”.

Florescu s-ar bucura dacă și alții ar deveni vegani: ”N-am nici cea mai mică formă de îndoială. Recomand cu tărie. Sunt convins că şi creierul ni-l intoxicăm, din păcate, cu stilul de viaţă pe care îl avem. Eu am devenit mai răbdător, mai spiritual, mai bun, iar cei care mă ştiu de mult pot să confirme. Am început să cred în acest stil de viaţă şi pentru protecţia animalelor.

Am citit că anual omorâm 700 de miliarde de animale. Mai este şi încălzirea globală şi felul cum este afectat mediul de fermele care cresc animale, pădurile tropicale dispar şi se construiesc ferme de animale şi terenuri agricole. Mai ştiu despre un studiu prin care se zice că noi producem 15 miliarde de tone de mâncare vegetală.

În loc să dăm hrana vegetală animalelor, cred că am putea să ne hrănim cu hrană vegetală. Şi animalele au acelaşi trăiri ca şi oamenii, iar când văd tiruri cu animale duse la sacrificare chiar îmi vine să plâng. Stilul vegan a început de la protecţia animalelor, dar eu am început de la sănătatea mea”.