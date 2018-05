Jurgen Klopp, optimist înaintea finalei din Liga Campionilor: ”Avem puterea să jucăm mai bine!”.

FC Liverpool s-a calificat în finala din Liga Campionilor, cu toate că a pierdut, scor 2-4, în deplasare, manșa retur a semifinalelor, cu AS Roma.

”Cormoranii” s-a calificat însă în ultimul act al LC grație victoriei de ”acasă”, din manșa tur, cu 5-2.

La finalul meciului de la Roma, Jurgen Klopp, tehnicianul formației FC Liverpool, a vorbit despre această calificare, dar și despre meciul din finală, cu Real Madrid.

”Roma a jucat bine. Ştiam exact ce vor face. Am marcat rapid, iar ei au egalat în mod ciudat. Totul a mers OK, dar nu am ştiut să speculăm contraatacurile. După 1-0, ar fi trebuit să fim mult mai concentraţi”, a spus Klopp la Premium Mediaset.

Jurgen Klopp: ”Vom face tot ce depinde de noi”

Tehnicianul neamț a adăugat, făcând referire la finala cu Real Madrid: ”Jucăm la Kiev, asta e important! Vom face tot ce depinde de noi. Ştim că trebuie să jucăm mult mai bine decât în seara asta, iar partea bună este că avem puterea să jucăm mai bine”, a spus Klopp, pentru Premium Mediaset.

Finala Ligii Campionilor se va disputa între Real Madrid și FC Liverpool, pe 26 mai, la Kiev (Ucraina).