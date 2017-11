Marius Șumudică a izbucnit: ”Au venit 25.000 de oameni și s-a făcut mișto de ei”.

Marius Șumudică a fost un car de nervi după ce echipa sa, Kayserispor, a fost egalată, pe teren propriu, de Istanbul Bașakșehir, după un henț clar la Adebyor.

”Înţeleg că Adebayor şi-a recunoscut vina, e un actor onest, felicitări lui. Nu am vorbit prea mult despre arbitraje până acum, dar cred că e momentul să o fac. Eu îi respect pe toţi şi aştept să fiu tratat la fel”, a declarat, după meci, Marius Șumudică.

Tehnicianul român a continuat: ”Cu Trabzon am pierdut două puncte. Azi am pierdut două puncte şi cauzele sunt aceleaşi: arbitrii. Nu e vina noastră, trebuia să avem patru puncte în plus. Uitaţi-vă în clasament şi spuneţi-mi unde ar fi fost Kayserispor acum”.

Marius Șumudică a conchis: „Astăzi au venit 25.000 de oameni şi s-a făcut mişto de ei”.

Echipa lui Marius Șumudică ocupă locul 5

Partida dintre Kayserispor și Istanbul Bașakșehir s-a terminat la egalitate, scor 1-1. În urma acestui rezultat, Kayserispor ocupă locul 5, cu 23 de puncte, la egalitate cu Fenerbahce și cu Beșiktaș, în timp ce Istanbul Bașakșehir e pe locul 2, cu 27 de puncte.

Liderul campionatului Turciei, după 13 etape, este Galatasaray Istanbul, cu 29 de puncte.

