Marius Șumudică, demolat de Fenerbache: ”Nu vreau să-mi mai amintesc vreodată în viața mea”.

Kayserispor, echipă pregătită de tehnicianul român Marius Șumudică, a fost distrusă, pe teren propriu, de Fenerbache Istanbul cu 5-0.

Lipsită de aportul românilor Silviu Lung și Cristian Săpunaru, ambii suspenadți, Kayserispor n-a contat în meciul cu Fenerbachce, provocându-i un adevărat coșmar lui Marius Șumudică.

”Am jucat un meci despre care nu vreau să-mi mai amintesc vreodată în viaţa mea. Nu m-am simţit deloc bine în timpul meciului”, a spus Marius Șumidică la Telekom Sport.

Tehnicianul a adăugat: ”Mai avem 7 meciuri unul mai important decât celălalt. Meciul cu Trabzonspor este ca o finală pentru noi şi suntem gata pentru acest meci. Sper să ne atinge obiectivul şi să câştigăm”.

Marius Șumudică: ”Voi lua o decizie definitivă”

În ceea ce privește viitorul său, Marius Șumudică a precizat: ”Este o mare ruşine pentru mine, nu am pierdut niciodată cu 5-0, deşi am jucat în Liga Campionilor şi Europa League. Nu am suferit niciodată în viaţa mea o asemenea ruşine. Este momentul să mă gândesc acum, voi lua mâine o decizie definitivă. Cred că mi-am făcut treaba, cred că Kayserispor a avut rezultate bune până acum”

În urma acestui rezultat, Kayserispor a căut pe locul 7, cu 41 de puncte din 27 de jocuri, în timp ce Fenerbache e pe 4, cu 51 de puncte din tot atâtea meciuri