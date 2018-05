Vasile Neagu, de la CS Afumați, cel mai longeviv antrenor din primele două ligi de fotbal ale României. De 8 ani la CS Afumați, Vasile Neagu a preluat formația ilfoveană din Liga4 și vrea să o promoveze în primul eșalon. Momentan, echipa sa ocupă locul 5 în liga secundă, la 10 puncte de locul de baraj.

Într-un fotbal special în care o echipă schimbă și trei antrenori pe sezon, Vasile Neagu este un exemplu de statornicie. Cum a reușit această performanță? Pune totul pe seama celor din conducere: „Înseamnă că sunt nemulțumiți de mine și din această cauză mi-au dat continuitate”, glumește tehnicianul, care a completat: „Se împlinesc opt ani în această vară și am reușit prin muncă continuă și cu acești băieți alături de care am plecat de la Liga a IV-a. Am ajuns până în Liga a II-a, spun eu și cu rezultate bune”.

Lista celor mai longevi antrenori din lume:

1. Guy Roux – Auxerre 1961-2005

2. Willie Maley – Celtic 1897-1940

3. Bill Struth – Glasgow 1920-1954

4. Ronnie Mc Fall – Portdown (Irlanda de Nord) 1986-2016

5. Ignacio Quereda – naționala feminină a Spaniei 1988-2015

6. Sir Alex Ferguson Manchester United 1986-2013

*Mircea Lucescu a stat 12 ani la Șahtior Donețk

Dornic să crească din punct de vedere profesional, Vasile Neagu a urmat cursurile Licenței PRO și, în vara acestui an, se va număra printre absolvenți: ”Am îmbunătățit bagajul pe care îl aveam. Mă bucur că am întâlnit niște lectori extraordinari care chiar ne-au ajutat și chiar am aplicat în jocurile nostre unele lucruri utile. Mă bucur că am făcut parte din generația care va lua Licența PRO în vară”.





Tehnicianul nu ar spune nu unei oferte din Liga I, dar dorește să ducă la bun sfârșit ceea ce a început la Afumați. Vasile Neagu vrea să meargă cu formația ilfoveană până în Liga I: „Cu siguranță toată lumea așteaptă acel moment, dar sunt la Afumați și îmi doresc să încheiem acest campionat cu bine și, de ce nu, să realizăm acel obiectiv pe care ni l-am propus, acela de a prinde locul de baraj, chiar dacă este destul de greu. Ne dorim să ajungem acolo și vom face tot ce depinde de noi să facem o figură frumoasă”.

Disciplina și caracterul sunt cuvintele cheie la Afumați

Vasile Neagu este cel care face și desface la Afumați. Se ocupă personal de transferul jucătorilor, dar dacă aceștia nu se încadrează în cele două principii de bază, atunci nu are undă verde la galben-albaștri. „Aduc jucători după caracter. Ne bazăm foarte mult pe acest lucru, pe respectul față de adversar și, nu în ultimul rând, jocul prestat să fie plăcut pentru toată lumea”, a dezvăluit antrenorul în vârstă de 49 de ani.

La rândul lor, fotbaliștii își laudă „profesorul” și consideră că el este secretul performanțelor echipei de eșalon secund. „Este un avantaj longevitatea antrenorului, automat și echipa este una mai omogenă, pentru că jucătorii rămân mai mult în cadrul echipei. Nu există acele schimbări dese și acesta este un punct forte”, spune Vasile Olariu, completat de liderul Răzvan Patriche: ”El a format această echipă și datorită lui Afumațiul este unde este acum. Suntem o familie, am format un grup frumos și unit”.

Și dacă vă gândeați că la Afumați nu există stabilitate financiară, v-ați înșelat. Fost jucător la echipe importante precum Rapid, Petrolul, Brașov sau Mediaș, portarul Andrei Marinescu a dezvăluit un alt punct forte al grupării la care activează: ”E un club corect, care își respectă și jucătorii și angajații, un club care nu a întârziat niciodată cu salariile, ceea ce în România este un lucru foarte mare și e un club frumos care investește în fotbal și în sport în general”.