Adversarii din Liga 1 râd de Gigi Becali: ”Să-și apere poziția de vicecampion”

De la eliberarea condiționată din închisoare din aprilie 2015, Gigi Becali n-a reușit să se bucure pentru cucerirea unui titlu de FCSB, la capătul unui sezon plin'. E adevărat, FCSB a câștigat campionatul în 2015, dar echipa condusă pe atunci de Costel Gâlcă a avut liniște, patronul clubului bucureștean fiind în spatele gratiilor cea mai mare parte a campionatului.

Odată cu revenirea în forță a latifundiarului din Pipera, FCSB a clacat, terminând trei sezoane la rând pe locul 2. Acum, Gigi Becali este convins că echipa lui va ieși campioană, cu sprijinul unor oameni din interiorul cluburilor care vor juca în play-off.

Ultimul pe listă a fost trecut atacantul de la Universitatea Craiova, Andrei Cristea. Eu am vorbit cu Andrei Cristea și i-am zis: Băi, Andrei, lasă, mă, că mai bine stai tu acolo la Craiova și nu te iau că tu ești arma mea secretă, care mă va face campion. O vedeți ce va face Cristea în play-off', a declarat Gigi Becali la Digi Sport. Reacția oficialilor olteni nu s-a lăsat așteptată.

Am văzut declarația lui Becali că tot are oameni în interior. E un obiectiv, trebuie să-și apere poziția de vicecampion. Trei ani și-a apărat această poziție și încearcă și acum să-și apere iar poziția de vicecampion cu oamenii pe care-i are în interior', a precizat, la PRO X, Marcel Popescu, președintele clubului CS Universitatea Craiova.

Teja nu are ochi și pentru alte echipe

Antrenorul echipei FCSB, Mihai Teja, nu se arată interesat de evoluția contracandidatelor la titlu, CFR Cluj sau Craiova. Nu mă interesează ce face CFR Cluj. Mă interesează numai de echipa noastră. Noi, CFR, Craiova şi celelalte echipe care vor intra în play-off ne vom bate pentru fiecare punct pus în joc. Craiova e o echipă bună, la fel ca CFR, ca Dinamo… Botoşani şi Astra sunt şi ele în formă bună. Eu m-aş bucura să fiu pe primul loc la 6-7 puncte distanţă, dar deocamdată important e să câştigăm meciurile', a spus, ieri, Teja.

