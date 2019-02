Dinamo va juca în play-out în Liga 1! ”Câinii” se bat iar să scape de retrogradare! ”Rușinos și trist””

'Trebuie să avem răbdare cu acești jucători. Cei care au venit știau bine situația noastră. Ei trebuie să înțeleagă că au contracte pe care le putem discuta din nou în vară, au tot interesul să joace cât mai bine. Nu e un lucru pozitiv faptul că Dinamo e iar în play-out, e rușinos, e trist. S-au făcut multe investiții în acest an, probabil e sezonul cu cele mai mari investiții. Asta e realitatea, ne batem pentru retrogradare. Trebuie să luăm suficiente puncte pentru a sta linișțiți' – Mircea Rednic, la Telekom Sport.

'Din păcate, nu mai avem șanse la play-off. Ne pare rău de înfrângere, nu meritam, am condus. Știam că sunt buni pe contraatac, dar am făcut greșeli în apărare. Trebuie să muncesc mai mult, să îmi ajut echipa mai mult. Nu mai are rost să discutăm despre greșeli. Nu mai dezgropăm morții. Nu vom termina pe locul 11. În play-out va fi altă situație. Fanii dinamoviști vor vedea altă echipă în sezonul următor. Sunt mulți fani și le mulțumesc că au venit la stadion, ei îl iubesc pe nea Mircea Rednic și de aceea vin' – Dan Nistor, la Telekom Sport

'Play-off-ul nu s-a pierdut acum, ci după parcursul din campionat. Trebuie să mergem mai departe și să pregătim echipa pentru la anul, când trebuie să ne batem la campionat și la play-off. E dezamăgitor, începusem să sperăm după primele două victorii. În seara aceasta s-a terminat totul, dar asta este, trebuie să mergem mai departe. Dinamo are niște suporteri fantastici, sperăm să fie alături de noi până la finalul campionatului' – Daniel Popa, la Telekom Sport.

Antrenorul câinilor, Mircea Rednic a fost aplaudat la scenă deschisă după Dinamo – FC Botoșani 1-2! „Puriul' și-a condus echipa la vestiare, dar fanii prezenți în tribunele arenei din Ștefan cel Mare au ținut să-și arate respectul față de tehnician. Galeria câinilor i-a scandat numele lui Mircea Rednic minute în șir. Antrenorul nu a rămas indiferent și i-a aplaudat și el pe fanii prezenți la meci.