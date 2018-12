FCSB aleargă după laurii Ligii 1 din 2015, când a reușit tripla istorică (titlu – Cupa României – Cupa Ligii). Performanța din urmă cu 3 ani a fost 'răplătită' de Gigi Becali cu demiterea antrenorului Costel Gâlcă, 'vinovat' că avea coloană vertebrală în discuțiile cu patronul. 'Costelinho' a luat cu el și norocul proverbial al 'roș-albaștrilor'.

Spre locul 3

Iosif Vigu, fost fotbalist la Steaua în perioada 1966-1979 (313 apariții și 27 de goluri), prevede dezastrul în curtea lui Becali. 'Ce să se vadă la meciul cu Sepsi? Cât de bine a făcut Gigi Becali echipa! Să vedeți ce și-o fură și de la Gică ( n.r. – Hagi)! Cei de la FCSB sunt dereglați, domnule, este brambureală totală. Nu există nicio gândire la echipă, nimic conștient, joacă fiecare ceea ce știe. Dică este inteligent, dar dacă prinde locul 3, atunci să fie fericit. Ar trebui o schimbare de antrenor, dar pe cine să mai aducă? I-a rotit Gigi pe toți. La ce văd la naționala de handbal, Becali ar trebui să-l aducă pe Ambros (n.r. – selecționerul naționalei feminine de handbal)', a comentat Vigu, pentru Libertatea.

'Nu văd perspectivă'

Jucătorii au partea lor de vină, consideră fostul mare stelist: 'Ca antrenor, trebuie să ai opinia echipei, a liderilor, să arăți că îi bagi în seamă. Dacă Dică are gașca lui de jucători, atunci nu e bine. Nu există nici angajament, deși echipa joacă pe un sac de bani! Să n-ai tu deloc orgoliu… Cum spuneam, Gică o să le ascundă mingea, la meciul direct. Filip ara terenul în trecut, acum e în scădere totală. Echipa se bazează doar pe Teixeira, care are 38 de ani. Nu văd perspectivă, deși echipa are copii buni. Cu atâta pregătire fizică și psihică, nu este în regulă să existe atâtea accidentări'.

Joacă la pariuri

La 72 de ani, Vigu este la curent cu toate disciplinele sportive. Se interesează de fotbalul de pe toate continentele, din Europa până în Japonia și Argentina. 'Joc la pariuri. Dacă iese, iese. Joc la semn, 1, X sau 2, nu combinații. Am avut probleme cu Eibar din Spania, cu Dijon din Franța și cu Sassuolo din Italia', spune antrenorul care i-a dat fotbalului românesc pe Csik, Ritli, Prodan și Gerstenmajer.