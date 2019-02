Transferurile din Liga 1 în iarna lui 2019. Nabil Jaadi, la Dinamo

Atacantul Carlos Fortes a semnat un contract valabil pe trei ani şi jumătate, cu opţiune de prelungire pe încă un an, cu echipa de fotbal Universitatea Craiova, a anunţat clubul, marţi, pe site-ul său oficial. Fortes, născut pe data de 9 noiembrie 1994, la Lisabona, este un fotbalist de picior drept şi are o înălţime de 1,88 m, posedând dublă cetăţenie, portugheză şi capverdiană. Carlos Fortes a reuşit să marcheze de cinci ori şi să ofere două pase decisive în tricoul celor de la Gaz Metan Mediaş, în 19 meciuri în acest campionat. Carlos Fortes, supranumit ”Predator” pe site-ul Universităţii, va efectua marţi după-amiaza primul antrenament cu echipa alb-albastră, el urmând să îmbrace tricoul cu numărul 29

Alexandru Mitriță, 25 de ani, a fost prezentat oficial astăzi de New York City FC, echipa americană care l-a transferat de la CS U Craiova pentru suma de 7,4 milioane de euro.

Fostul jucător al lui Craiovei a semnat un contract valabil pe 4 sezoane și va câștiga, pentru început, 1,2 milioane de euro. Salariul său va crește progresiv și va ajunge la 1,8 milioane de euro.

„E o bucurie foarte mare pentru mine, am ajuns la un nivel ridicat. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, vreau ca toți cei care au crezut în mine să fie mândri. Aici este un grup foarte bun, unde jucătorii pot crește foarte mult, e un antrenor bun, care a fost secund la echipe foarte mari. E un campionat puternic, sunt sigur că e un pas important, mare, pentru mine. Nu am mai fost la New York, dar nu am venit pentru oraș, ci pentru această oportunitate', a declarat Mitriță, pentru site-ul oficial al americanilor.