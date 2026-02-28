Pentru Farul Constanța, meciul nu mai are o miză a clasării în top 6. După înfrângerea la limită cu FC Argeș (0-1), „marinarii” au ieșit din cursa pentru play-off și își concentrează eforturile pe acumularea de puncte pentru play-out.

În schimb, pentru CFR Cluj, partida de la Ovidiu poate reprezenta validarea matematică a calificării.

Echipa pregătită de Daniel Pancu traversează o formă formidabilă, cu nouă victorii consecutive, și mai are nevoie de doar două puncte din ultimele două etape pentru a-și securiza locul în play-off.

O victorie sâmbătă ar închide complet ecuația pentru ardeleni.

Declarații tăioase înainte de meci

La București, meciul este urmărit cu sufletul la gură. Gigi Becali, patronul FCSB, speră că Farul, echipa nașului său, Gică Hagi, se va impune sâmbătă, iar CFR Cluj va obține maximum un punct în ultima etapă, acasă, cu Dinamo.

Într-un scenariu în care clujenii ar obține doar un punct, iar FCSB și-ar câștiga ultimele două meciuri, roș-albaștrii ar urca deasupra formației din Gruia.

Denis Alibec, atacantul Farului, a respins ferm ideea că echipa sa joacă pentru interesele altora, oferind o replică ironică la adresa patronului FCSB.

„Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el… eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a spus Denis Alibec.

De cealaltă parte, antrenorul clujenilor, Daniel Pancu, a prefațat o confruntare dificilă, subliniind forța constănțenilor pe teren propriu:

„Farul joacă înspăimântător acasă, m-am uitat la ultimele trei meciuri și mă aștept la orice. Cred că va fi un meci frumos. Nu știu dacă mi-aș dori FCSB în play-off. Eu vreau, din punct de vedere sportiv, echipele care merită să fie acolo”, a transmis Daniel Pancu.

Calcule și scenarii: patru echipe pentru două locuri

În acest moment, lupta pentru ultimele două poziții care asigură prezența în play-off se dă între CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA Arad.

Dacă primele două sunt la mâna propriilor rezultate, FCSB și UTA depind strict de pașii greșiți ai adversarelor.

În cazul unor rezultate atipice în ultimele două runde, s-ar putea ajunge la finalul etapei a 30-a la egalități de puncte în trei.

Iată cum arată departajarea (bazată pe meciurile directe) în cele patru scenarii posibile:

Scenariu (Punctaj final) Echipele aflate la egalitate Ce rezultate sunt necesare în ultimele 2 etape Cine se califică mai departe Egalitate la 49 de puncte CFR Cluj, FC Argeș, FCSB CFR face 2 egaluri; FC Argeș obține 1 victorie și 1 eșec; FCSB câștigă ambele meciuri (cu UTA și U Cluj). FC Argeș și CFR Cluj Egalitate la 48 de puncte CFR Cluj, FC Argeș, UTA CFR obține 1 punct; FC Argeș obține 2 puncte; UTA câștigă ambele meciuri (cu FCSB și Metaloglobus). FC Argeș și UTA Arad Egalitate la 47 de puncte CFR Cluj, FC Argeș, FCSB CFR pierde ambele meciuri; FC Argeș obține maxim 1 punct; FCSB obține 1 victorie și 1 egal. FC Argeș și CFR Cluj Egalitate la 46 de puncte FC Argeș, FCSB, UTA FC Argeș pierde ambele meciuri; FCSB pierde cu UTA, dar bate U Cluj; UTA bate FCSB și face egal cu Metaloglobus. FC Argeș (merge de pe ultimul loc disponibil)

