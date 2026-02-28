Pentru Farul Constanța, meciul nu mai are o miză a clasării în top 6. După înfrângerea la limită cu FC Argeș (0-1), „marinarii” au ieșit din cursa pentru play-off și își concentrează eforturile pe acumularea de puncte pentru play-out.

În schimb, pentru CFR Cluj, partida de la Ovidiu poate reprezenta validarea matematică a calificării.

Echipa pregătită de Daniel Pancu traversează o formă formidabilă, cu nouă victorii consecutive, și mai are nevoie de doar două puncte din ultimele două etape pentru a-și securiza locul în play-off.

O victorie sâmbătă ar închide complet ecuația pentru ardeleni.

Declarații tăioase înainte de meci

La București, meciul este urmărit cu sufletul la gură. Gigi Becali, patronul FCSB, speră că Farul, echipa nașului său, Gică Hagi, se va impune sâmbătă, iar CFR Cluj va obține maximum un punct în ultima etapă, acasă, cu Dinamo.

Într-un scenariu în care clujenii ar obține doar un punct, iar FCSB și-ar câștiga ultimele două meciuri, roș-albaștrii ar urca deasupra formației din Gruia.

Denis Alibec, atacantul Farului, a respins ferm ideea că echipa sa joacă pentru interesele altora, oferind o replică ironică la adresa patronului FCSB.

„Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el… eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a spus Denis Alibec.

De cealaltă parte, antrenorul clujenilor, Daniel Pancu, a prefațat o confruntare dificilă, subliniind forța constănțenilor pe teren propriu:

„Farul joacă înspăimântător acasă, m-am uitat la ultimele trei meciuri și mă aștept la orice. Cred că va fi un meci frumos. Nu știu dacă mi-aș dori FCSB în play-off. Eu vreau, din punct de vedere sportiv, echipele care merită să fie acolo”, a transmis Daniel Pancu.

Calcule și scenarii: patru echipe pentru două locuri

În acest moment, lupta pentru ultimele două poziții care asigură prezența în play-off se dă între CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA Arad.

Dacă primele două sunt la mâna propriilor rezultate, FCSB și UTA depind strict de pașii greșiți ai adversarelor.

În cazul unor rezultate atipice în ultimele două runde, s-ar putea ajunge la finalul etapei a 30-a la egalități de puncte în trei.

Iată cum arată departajarea (bazată pe meciurile directe) în cele patru scenarii posibile:

Scenariu (Punctaj final)Echipele aflate la egalitateCe rezultate sunt necesare în ultimele 2 etapeCine se califică mai departe
Egalitate la 49 de puncteCFR Cluj, FC Argeș, FCSBCFR face 2 egaluri; FC Argeș obține 1 victorie și 1 eșec; FCSB câștigă ambele meciuri (cu UTA și U Cluj).FC Argeș și CFR Cluj
Egalitate la 48 de puncteCFR Cluj, FC Argeș, UTACFR obține 1 punct; FC Argeș obține 2 puncte; UTA câștigă ambele meciuri (cu FCSB și Metaloglobus).FC Argeș și UTA Arad
Egalitate la 47 de puncteCFR Cluj, FC Argeș, FCSBCFR pierde ambele meciuri; FC Argeș obține maxim 1 punct; FCSB obține 1 victorie și 1 egal.FC Argeș și CFR Cluj
Egalitate la 46 de puncteFC Argeș, FCSB, UTAFC Argeș pierde ambele meciuri; FCSB pierde cu UTA, dar bate U Cluj; UTA bate FCSB și face egal cu Metaloglobus.FC Argeș (merge de pe ultimul loc disponibil)
Primul roman polițist românesc tradus în arabă. Cartea, scrisă de George Arion, a fost publicată inițial în 1983: „Protagonistul nu era un milițian"
Interviu
Știri România 19:00
Primul roman polițist românesc tradus în arabă. Cartea, scrisă de George Arion, a fost publicată inițial în 1983: „Protagonistul nu era un milițian”
Un șofer s-a urcat în tramvaiul 41, ca să fugă după ce a lovit cinci mașini la semafor
Știri România 17:21
Un șofer s-a urcat în tramvaiul 41, ca să fugă după ce a lovit cinci mașini la semafor
Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu vor pleca în luna de miere după nuntă. „Avem multe de pus la punct"
Stiri Mondene 16:51
Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu vor pleca în luna de miere după nuntă. „Avem multe de pus la punct”
Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc"
Stiri Mondene 15:19
Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc”
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare"
Politică 27 feb.
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
