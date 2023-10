Clipul cu golul marcat de Hanson a strâns peste 110.000 de vizualizări pe contul de Twitter al clubului din Stourport-on-Severn, comitatul Worchestershire, centrul Angliei.

„Cel mai frumos gol văzut vreodată”, au scris administratorii paginii grupării care a fost fondată în 1882.

Sute de mii de oameni au văzut golul din foarfecă al lui Adam Hanson, după o centrare lungă din partea stângă, în condițiile în care la meciul din 21 octombrie asistaseră, conform paginii oficiale a clubului, doar 145 de plătitori.

Final score: Swifts 2 Sherwood Colliery 1. We progress into the next round after quite frankly the best goal ever witnessed at Walshes Meadow in the clubs history. A bicycle scissors kick into the top corner by @Hxnson10 ?. @Jack_Watts_94 had scored our first goal. pic.twitter.com/0ddrv7c5zi