De Daria Maria Diaconu,

Amanda Anisimova (18 ani, locul 24 WTA) a fost eliminată de la Australian Open, după ce a pierdut în fața Zarinei Diyas (26 de ani, locul 73 WTA).

La conferința de presă de după meci, americanca Amanda Anisimova a fost întrebată dacă se simte în continuare singură și afestată de moartea tatălui său.

Konstantin Anisimov, tatăl și antrenorul sportivei, a încetat din viață în august 2019, în urma unui infarct.

„Chiar e necesar să vorbim despre asta imediat după meci?”, a spus, printre altele, Amanda, după care a izbucnit în lacrimi, după care a părăsit sala de conferințe, punctează Hotnews.

După incident, jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios a postat pe contul său de Twitter un mesaj prin care o încurajează pe Amanda Anisimova.

„Asta mă deranjează foarte tare! Aveți inimă, vă rog! Nu este corect. Ține capul sus, Amanda!”, a scris sportivul în mediul online.

This makes me so mad. Have a heart and please feel, its not fair. Keep your head up Amanda ❤️?? #alwayswatching https://t.co/gaoA8SlOFY