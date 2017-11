Presa internațională l-a numit ”Baby Federer” (”Micul Federer”), datorită talentului său înnăscut pe terenul de tenis. Bulgarul Grigor Dimitrov este celebru nu doar grație performanțelor stabilite cu racheta de tenis, ci și pentru o altă performanță, neegalată până în prezent: aceea de a fi iubitul a două dintre cele mai importante jucătoare de tenis la nivel mondial.

Bulgarul Dimitrov a fost iubitul Serenei Williams și al Mariei Sharapova.

Cu Serena a avut o relație la începutul anului 2012. Cei doi au s-au cunoscut prin intermediul antrenorului lor comnun, Patrick Mouratoglou. Potrivit zvonurilor, relația celor doi a durat atâta timp cât au fost antrenați de Mouratoglou. Într-un interviu acordat ulterior, Dimitrov spunea:

” Am renunțat la relație. Nu era ce trebuie pentru mine. Sunt o persoană care se implică emoțional. Am dat tot ce puteam pentru această relație. Am făcut și greșeli – așa cum face oricine – dar această ultimă relație chiar m-a destabilizat emoțional. Nu pot merge mai departe. A fost dificil”.

Și a trecut mai departe, într-o altă relație, cu rivala directă a Serenei, Maria Sharapova. Cei doi s-au afișat public la finalul aceluiași an, 2012, iar mutarea a fost considerată de șah-mat pentru Serena Williams, mai ales că Dimitrov și Sharapova au trăit o poveste de dragoste care a durat doi ani.

Când s-a despărțit de jucătoarea de tenis de origine rusă, bulgarul a susținut oficial că a dorit să se concentreze exclusiv asupra carierei.

”Drumurile noastre se despart, deși am trăit clipe minunate împreună. Îi doresc multă fericire și succes în viață și în tenis. Acum mă concentrez asupra carierei și sunt sigur că rezultatele se vor vedea imediat. Aceasta este vara unui noi început pentru mine”, a spus atunci Dimitrov, într-o declarație de presă.

Într-adevăr, după această relație, Grigor Dimitrov a avut o ascensiune remarcabilă în tenisul mondial, câștigând șase titluri la single și devenind astfel singurul jucător bulgar de tenis care a ajuns în semifinalele Grand Slam.

La începutul anului 2016, presa l-a surprins în compania unei alte femei celebre, Nicole Scherzinger, fostă membră a trupei Pussycat Doll și jurat al X Factor SUA. În ciuda diferenței de vârstă dintre ei – 13 ani – relația lor a durat doi ani, cei doi punându-i capăt în primăvara acestui an.

