CSM București este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru meciul de duminică, din Liga Campionilor, contra celor de la Vipers Kristiansand.

Cel mai bun conducător de joc al lumii, vedeta tigroaicelor Andrea Lekic și-a încărcat bateriile în studioul CSMBTV, acolo unde a dezvăluit, cu zâmbetul pe buze, lucruri neștiute despre ea.

Concret, handbalista de la CSM București a povestit ce pasiuni are și ce planuri de viitor.

„Dacă nu aș fi făcut handbal mi-aș fi dorit să fiu somelier! Îmi place foarte mult! Ah, și baschetul îmi place mult. Acum ceva timp am încercat să învăț să călăresc, am început, dar a trebuit să mă mut de la Skopje… Acum știu că nu am voie, așa că nu o voi face prea des. Am început să învăț să cânt la chitară, dar apoi m-am accidentat și nu am mai continuat” – Andrea Lekic, handbalistă CSM București.

„Tigroaica” se ocupă de mai bine de șase ani de peste 100 de copii, pe care-i învață să joace handbal. „Am început în Ljubljana. Este o tabără internațională, am avut copii și din România, este o experință incredibilă. Pentru ei e bucurie să joace handbal și asta mă face să fiu fericită și să-mi dea o energie pozitivă” – Andrea Lekic, handbalistă CSM București.

Conducătorul de joc al CSM-ului a vorbit și despre situația de la echipă și meciul din Liga Campionilor, cu Vipers. „Este absolut normal ca toată lumea să se gândească doar la victorie. Suntem CSM și avem mereu obiectiv victoria. Este foarte important să țintim obiective înalte. Vipers joacă bine, sunt puternice fizic, sper să câștigăm. Așteptăm publicul să ne susțină” – Andrea Lekic, handbalistă CSM București.