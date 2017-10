Liga Europa, etapa a 3-a. Vlad Dragomir ar putea debuta la Arsenal: ”Îmi trăiesc visul!”. Ștefan Radu se va duela cu Balotelli. Meci greu și pentru echipa lui Moți și Keșeru. Programul complet.

Runda a treia din grupele Ligii Europa programează multe meciuri interesante, printre care Steaua Roșie Belgrad – Arsenal, AC Milan – AEK Atena și Everton – Lyon.

Românul Vlad Dragomir ar putea debuta în echipa mare a „tunarilor” în partida de pe „Maracana” belgrădeană contra celebrei Steaua Roșie. El a mai fost convocat de Arsene Wenger și pentru alte meciuri, dar a rămas doar rezervă.

Liga Europa, etapa a 3-a. Vlad Dragomir ar putea debuta la Arsenal: a dat gol la echipa secundă

Românul a fost convocat pentru acest meci după ce a bifat un nou joc bun, cu un gol, pentru echipa secundă a „tunarilor”, 2-0 cu Sunderland. Unul dintre goluri a fost izbutit chiar de român.

„Sunt foarte fericit pentru golul marcat. Deşi am muncit mult în ultimul timp tot am rămas surprins când am aflat de convocarea pentru meciul cu Steaua Roşie. Nu pot exprima în cuvinte sentimentul. Este ceva extraordinar. Îmi trăiesc visul”, a declarat Vlad Dragomir pentru site-ul oficial al lui Arsenal.

Iată programul complet:

Grupa A

Ora 18.00

FK Astana – Maccabi Tel Aviv 4-0

Ora 22.05

Villarreal – Slavia Praga

Clasament: 1. Villarreal (4 p), 2. FK Astana (4 p), 3. Slavia Praga (4 p), 4. Maccabi Tel Aviv (1 p)

Grupa B

Ora 22.05

Skanderbeu Korce – Partizan Belgrad

Dinamo Kiev – Young Boys Berna

Clasament: 1. Dinamo Kiev (6 p), 2. Young Boys (2 p), 3. Partizan (1 p), 4. Skenderbeu Korce (1 p)

Grupa C

Ora 22.05

Braga – Ludogoreț Razgrad

Hoffenheim – Istanbul Bașakșehir

Clasament: 1. Braga (6 p), 2. Ludogoreț (4 p), 3. Istanbul (1 p) 4. Hoffenheim (0 p)

Grupa D

Ora 22.05

AC Milan – AEK Atena

Austria Viena – Rijeka

Clasament: 1. AC Milan (6 p), 2. AEK Atena (4 p), 3. Austria Viena (1 p), 4. HNK Rijeka (0 p)

Grupa E

Ora 22.05

Atalanta Bergamo – Apollon Limassol

Everton – Lyon

Clasament: 1. Atalanta (4 p), 2. Apollon (2 p), 3. Lyon (2 p), 4. Everton (1 p)

Grupa F

Ora 22.05

Șerif Tiraspol – Lokomotiv Moscova

Zlin – FC Copenhaga

Clasament: 1. Lokomotiv Moscova (4 p), 2. FC Copenhaga (2 p), 3. Șerif Tiraspol (2 p), 4. Zlin (1 p)

Grupa G

Ora 20.00

Hapoel Beer Sheva – FCSB

Lugano – Viktoria Plzen

Clasament: 1. FCSB (6 p), 2. Viktoria Plzen (3 p), 3. Hapoel Beer Sheva (3 p), 4. Lugano (0 p)

Grupa H

Ora 20.00

Steaua Roșie Belgrad – Arsenal Londra

BATE Borisov – FC Koln

Clasament: 1. Arsenal (6 p), 2. Steaua Roșie (4 p), 3. BATE (1 p), 4. FC Koln (0 p)

Grupa I

Ora 20.00

Konyaspor – FC Salzburg

Marseille – Guimaraes

Clasament: 1. FC Salzburg (4 p), 2. Konyaspor (3 p), 3. Marseille (3 p), 4. Guimaraes (1 p)

Grupa J

Ora 20.00

Oestersunds – Athletic Bilbao

Zoria – Hertha Berlin

Clasament: 1. Oestersunds (6 p), 2. Zoria (3 p), 3. Athletic Bilbao (3 p), 4. Hertha Berlin (1 p)

Grupa K

Ora 20.00

OGC Nice – Lazio

Zulte Waregem – Vitesse

Clasament: 1. OGC Nice (6 p), 2. Lazio (6 p), 3. Zulte (0 p), 4. Vitesse (0 p)

Grupa L

Ora 20.00

Zenit – Rosenborg

Vardar – Real Sociedad

Clasament: 1. Zenit (6 p), 2. Real Sociedad (3 p), 3. Rosenborg (3 p), 4. Vardar (0 p)

