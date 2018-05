LIVEBLOG Finala Ligii Campionilor la volei: Alba Blaj – VakifBank Istanbul (duminică, ora 19.00). Ardelencele se vor lupta pentru trofeul suprem.

Miracolul Volei Alba Blaj continuă. După un meci excepțional, fetele antrenate de sârbul Darko Zakoci are șansa de a se lupta pentru cel mai important trofeu chiar la București.

Succesul cu Galatasaray a fost formidabil, fiindcă echipa din Blaj a învins o formație cu un buget de 10 milioane de euro. Mâine, fetele noastre se vor lupta cu alt colos, VakifBank Istanbul, o formație cu un buget de 12 milioane de euro.

„Emoțiile sunt imense, cred că încă nici nu realizăm unde am ajuns. Nu mă gândeam niciodată că vom ajunge să jucăm cu trofeul Ligii Campionilor pe masă. Ne-am concentrat acum doar pe meciul acesta, seara aceasta a fost foarte importantă și am dat totul ca să câștigăm.

Am plecat cu ultima șansă în acest Final Four. Cred că tocmai aceasta fost însă avantajul nostru, de care am și profitat și am câștigat meciul de astăzi. Victoria aparține echipei. Ne bucurăm că jucătoarele care au venit s-au integrat foarte repede și prin experiența lor au reușit să ne aducă un plus.

Le mulțumim tuturor care au venit astăzi și au fost alături de noi. Îi așteptăm și la finală chiar în număr mai mare pentru că vom juca în finală”, a declarat Salaoru.

LIVEBLOG Finala Ligii Campionilor la volei: Alba Blaj – VakifBank Istanbul. Turcoaicele au avut emoții în semifinale

CSM Volei Alba Blaj s-a calificat, în premieră pentru o echipă din România, în finala Ligii Campionilor la volei feminin, după ce a învins în semifinale formaţia turcă Galatasaray Istanbul cu scorul 3-1 (23-25, 25-17, 25-22, 25-22), sâmbătă, în Sala Polivalentă ”Ioan Kunst-Ghermănescu” din Bucureşti, care găzduieşte turneul Final Four al competiţiei.

Campioana de anul trecut a României (Blaj a terminat pe locul secund în ediţia recent încheiată) va juca în finală cu altă formaţie turcă, VakifBank Istanbul, deţinătoarea trofeului, duminică, de la ora 19,00.

VakifBank Istanbul a învins, sâmbătă, formaţia italiană Imoco Volley Conegliano cu scorul de 3-2 (25-22, 25-21, 17-25, 15-25, 16-14), în prima semifinală a competiţiei.

CSM Volei Alba Blaj a fost dominată în primul set de Galatasaray, care a condus de la un capăt la altul, echipa ardeleană reuşind să egaleze doar la 2 şi 8. Totuşi, echipa antrenată de Darko Zakoc a încercat să se apropie pe tabela de marcaj şi a cedat la diferenţă minimă, 23-25.

Echipa din Blaj a început în forţă actul secund şi a condus cu un neverosimil 7-1. Galatasaray a mai redus din ecart, 9-6, 11-9, 13-11, dar organizatoarea turneului Final Four a controlat clar a doua jumătate a setului şi s-a impus fără emoţii, cu 25-17.

Setul al treilea a fost unul deosebit de echilibrat, în care formaţia din Blaj a fost totuşi la cârmă, dar nu a reuşit să se desprindă decât la mijlocul setului la trei puncte, 15-12. A fost apoi 16-13, după o minge contestată îndelung de antrenorul echipei oaspete, chiar şi după proba video. Galatasaray a reuşit să profite de momentul de confuzie şi a egalat, 18-18, dar apoi CSM Volei Alba Blaj a revenit la conducere, s-a desprins la 22-19 şi a încheiat cu 25-122.

În setul patru, formaţia din Blaj a condus cu 3-1 şi 4-2, Galata a egalat, 4-4, apoi 5-5, dar gazdele au trecut din nou la cârmă, 7-5, 9-6, Blajul s-a desprins la 11-7 şi 14-10, iar de la 14-11 echipa antrenată de sârbul Zakoc a reuşit şase puncte consecutive, ajungând la 20-11. Ardelencele s-au relaxat prematur şi echipa din Istanbul a reuşit să se apropie pe tabelă până la două puncte, 24-22, însă cubaneza Cleger Abel a adus punctul victoriei (25-22), după două ore şi 3 minute.

Ana Yilian Cleger Abel a fost cea mai bună de pe teren, cu 27 puncte, de la Blaj remarcându-se şi Natasa Krsmanovic, cu 10 puncte. Au mai jucat: Adina Salaoru (2 puncte), Tijana Malesevic (5), Petia Barakova (5), Aleksandra Crncevic (8), Melisa Memiş, Selime Ilyasoglu, Lena Moellers, Nneka Onyejekwe (8).

De la Galatasaray s-au evidenţiat Dobriana Rabadjieva, cu 19 puncte, Hristina Ruseva, 12 puncte, şi Sinead Jack, 11 puncte.

Meciul a fost arbitrat de finlandezul Kari Partiainen şi de elveţianul Stephan Grieder.

În finala mică, duminică, de la ora 16,00, se vor înfrunta Galatasaray şi echipa italiană Imoco Volley Conegliano.