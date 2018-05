LIVETEXT Cupa României la fotbal, semifinale, retur: Gaz Metan Mediaș – Hermannstadt (joi, ora 20:00, Digi Sport, Telekom Sport). În tur, Hermannstadt (L2) a învins cu 1-0.

Prima finalistă este CS U Craiova, care a eliminat FC Botoșani cu scorul general 6-3 (5-1 în tur și 1-2 în retur).

Fotbaliștii Gazului Metan au avut o surpriză la antrenamentul de marți seara. Zeci de suporteri ai echipei au venit la stadion, au cântat și și-au încurajat favoriții, cărora le-au cerut să se califice în finala Cupei României.



Cristi Pustai: „Este un meci foarte greu, echipa oaspete are prima şansă”

Cristi Pustai, antrenorul medieşenilor, a declarat: ”Sper că vom reuși să dăm dovadă de o siguranță în apărare și vom evita acele greșeli care persoanele, și vom fi mult mai puternici și cu multă răbdare pentru că e un meci în care poți să ajungi chiar în prelungiri sau în lovituri de departajare. Pe final am putea salva un sezon întreg, și ar fi chiar o bucurie pentru toată lumea pentru că vom lupta pentru un trofeu”.

Alexandru Pelici: ”Șansele sunt 50-50”

Alexandru Pelici, antrenorul principal al sibienilor, consideră că șansele de calificare în finală sunt egale.

”Suntem în fața unui meci care ne-ar putea da șansa de a juca o finală de Cupa României, o finală care ar fi încununarea a tot ceea ce s-a petrecut anul acesta la Sibiu. E o șansă mare pentru fiecare dintre noi, antrenori, jucători, toată lumea care lucrează în cadrul acestui club și fiecare suporter al nostru să ajungem să jucăm o finală de Cupă.

E posibil ca acest lucru să se întâmple o dată-n viața fiecăruia. Trebuie să fim conștienți de această șansă și să încercăm să profităm de ea. Sunt convins că același lucru îl gândesc și cei de la Mediaș. Va fi un meci dificil, la finalul căruia fiecare își dorește să facă pasul spre finala de pe Arena Națională.

La fel cum am spus-o și după meciul din tur, șansele sunt de 50 – 50. Plecăm cu avantajul golului marcat acasă. Nu avem probleme de lot. Sperăm să ne bucurăm, joi seară, de o calificare în finala Cupei României. (…)

Nu ne temem de nimic. Sunt niște emoții speciale, pentru că nu am ajuns niciodată atât de departe în Cupa României. Nu avem de ce să ne temem deoarece ne-am depășit de mult obiectivul. Ne dorim foarte mult să înscriem la Mediaș, pentru că un gol dat acolo ar valora foarte mult pentru noi. Mergem la Mediaș să ne calificăm. Ne dorim să ajungem în finală”, a spus Pelici, într-o conferință de presă.

Tehnicianul sibian are cuvinte de laudă la adresa adversarului: ”Gaz Metan, după meciul cu noi, din tur, a făcut meciuri bune, a câștigat cu Juventus și Botoșani în campionat, a făcut un joc bun și cu Dinamo, chiar dacă l-a pierdut. Medieșenii au făcut jocuri bune, au marcat multe goluri. Gaz Metan are jucători cu calitate, dar suntem deciși să mergem la Mediaș și să speculăm fiecare slăbiciune a lor. Va fi un meci interesant”.

Mijlocașul Alex Curtean revine la Mediaș, dar din postura de adversar de data aceasta. ”Nu sunt emoționat, nu are legătură acest meci cu faptul că am jucat la Gaz Metan. Sunt jucător profesionist, am evoluat la mai multe echipe… Este important acest joc, e o semifinală de Cupa României. Îmi doresc să joc cât mai bine și să ne calificăm. Cred că asta trebuie să aibă în vedere fiecare dintre noi. Pericolul poate veni de la câțiva jucători transferați în iarnă, pe care nu am apucat să îi cunosc foarte mult, dar în general echipa din Mediaș arată mai bine decât anul trecut. Va fi un meci greu, dar mergem la Mediaș să ne calificăm”, a spus Curtean, care s-a transferat în iarnă la FC Hermannstadt de la Gaz Metan.

Mihai Stancu este un alt jucător care a evoluat în trecut la Mediaș. Fundașul este împrumutat de Gaz Metan la Sibiu, în acest sezon. ”Va fi un meci foarte dificil, un meci cu o încărcătură extraordinară. Suntem în fața unui moment istoric, atât pentru echipă, cât și pentru oraș. Vom face tot posibilul să dăm sută la sută pe teren și să ne calificăm”, a spus Stancu.

Baia Mare, ultima finalistă din eșalonul secund. Se întâmpla în 1982

Hermannstadt va fi susținută la Mediaș de 700 de suporteri, care speră ca favoriții lor să scrie încă o filă din istoria Cupei României. FC Hermannstadt ar putea fi prima echipă din liga secundă care joacă finala Cupei Românei după 36 de ani. În 1982, FC Baia Mare, din Divizia B, pierdea finala în fața lui Dinamo București. Mai mult, formația sibiană poate deveni prima echipă din liga secundă care câștigă Cupa României, după 43 de ani. În 1975, Rapid București, pe atunci în a doua divizie, învingea în ultimul act pe Universitatea Craiova.

Parcursul celor două echipe până în semifinale

Hermannstadt

sferturi: 3-0 cu FCSB (L1)

optimi: 2-0 cu Juventus București (L1)

16-imi: 1-0 cu FC Voluntari (L1)

32-imi: 3-1 cu Industria Galda de Jos

Gaz Metan Mediaș

sferturi: 1-0 cu Astra Giurgiu (L1)

optimi: 1-0 cu CS Mioveni (L2)

16-imi: 2-1 cu Metaloglobus București (L3)

Finala Cupei României este programată duminică, 27 mai, pe Arena Națională.

Finalele de Cupa României, jucate de echipe din ligile inferioare