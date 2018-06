Nici Marius Copil (27 ani, 95 ATP), singurul român care va evolua direct pe tabloul principal în concursul masculin, nu stă degeaba. Are meci la turneul ATP 250 de la Antalya cu turcul Cem Ilkel (22 ani, 247 ATP), beneficiar al unui will card. Meciul are loc de la ora 17.00.

Pentru primul tur, Copil și-a asigurat un premiu de 4.320€, iar calificarea mai departe i-ar aduce 7.280€ și 20 de puncte ATP. În turul secund (optimile de finală), bosniacul Damir Dzumhur (favorit 2), liber în primul tur, îl așteaptă pe arădean.

