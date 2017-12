Nebunii de la nivelul al treilea al peluzei de pe celebrul „La Bombonera” au făcut tribuna să se miăte ca la un seism. Cutremurul produs de „barras bravas”.



Senzationala galerie a celor de la Boca Juniors a aratat si intr-un meci cu codasa Arsenal de Sarandi ce inseamna un spectacol si cum se incurajeaza formatia favorita si intr-o partida total disproportionata

Toate ghidurile turistice ale metropolei Buenos Aires mentioneaza un meci pe „La Bombonera” drept un lucru de neratat, o senzatie unica. Toata lumea stie asta, dar cum sa ajungi acolo? Primul soc e ca nu se vand bilete! Boca si River Plate nu scot la vanzare tichete! Abia fac fata cererilor de abonamente, asa ca nu mai e loc si pentru altii. Ca sa obtii un card de „socio” al lui Boca, trebuie sa cotizezi 7 ani. Si abia apoi poti spera ca vei primi sansa la un abonament! pentru un strain este, practic, imposibil sa mearga la un meci la Boca sau la River. Exista insa printre fani si multi care nu vin la meciuri, sau cel putin nu la toate. Sau renunta de buna-voie la cele fara prea mare importanta, pentru a scoate un ban in plus. Suporterii intreprinzatori stiu ca turistii ar plati generos ca sa vada un meci pe viu pe „La Bombonera”, astfel ca-si cedeaza contra unei sume generoase cardul – abonament pentru un meci cu o codasa. Pretul e cam ca la un meci bun din Liga Campionilor, dar merita.

Orele „interzise”

Si vine al doilea soc. Toti argentinienii de buna credinta le transmit turistilor ca in cartierul „La Boca” nu se merge prea de dimineata, mai exact niciodata inainte de ora 10.00, iar seara dupa ora 19.00, o „vizita” acolo devine la fel de neinspirata. Toti stiu ca „La Boca” se viziteaza doar ziua, dar nici atunci nu e o zona „safe” suta la suta. Nu e o „villa miseria”, cum era in zona „Boedo”, langa stadionul celor de la San Lorenzo, dar nici foarte primitoare nu e. Asadar, drumul pana la stadion si inapoi trebuie facut neaparat cu o masina, nu cu transportul in comun. Fanii care se ocupa de tranzactionarea biletelor la meci, asigura si acest serviciu. Drumul trebuie facut din timp, pentru ca altfel traficul se blocheaza.

Din afara, stadionul arata impunator, chiar daca e o constructie veche! Primul stadion al celor de la Boca a fost in zona „Darsena Sur”, unde acum s-a inaltat cel mai modern si poate si cel mai spectaculos cartier al orasului, Puerto Madero. Boca s-a mutat in zona „Brandsen” in 1931, iar „La Bombonera” a fost inaugurata pe 25 mai 1940, la un joc contra celor de la San Lorenzo.

Locul gasit a fost la ultimul etaj, al treilea, al impunatoarei aree, chiar deasupra celor mai rai „barras bravas”. Galeria unei echipe din Argentina e diferita fata de ceea ce cunoastem in Europa. „Barras Bravas” sau „La Doce” (- al doisprezecelea, cu referire la public ca fiind al doisprezecelea jucator) sunt prezente peste tot in stadion. Toata lumea canta, toata lumea se agita. In ultimii ani, factiunile „barras bravas” si-au capatat renumele unor gasti cu care nu e bine sa te pui si cu care inslusiv autoritatile „rezolva” treburi „murdare”. Un meci vazut de deasupra celui mai vocal si mai „agitat” grup de suporteri din America de Sud e o experienta unica, asa cum mentioneaza toate ghidurile si toti ghizii.

Cand fanii argentinieni incep sa cante si sa sara, tribuna se misca! E un veritabil cutremur! Batrani, tineri, copii (ultimii adusi, probabil, tot pe abonamente obtinute „la negru”), cu totii sar, striga, urla. Toata lumea stie toate cantecele, nimeni nu sare niciun vers! Spectacolul de sunet si lumina este incredibil. Nici la „oficiala – bloc”, poate singura tribuna din lume construita sub forma unui bloc nu e liniste. Peste tot sunt bannere uriase care anunta doar din ce zona vin suporterii respectivi. Acestia, indiferent ca sunt din cartiere selecte, fie din suburbii periculoase, toti se comporta la fel. In Argentina, elevii se duc la scoala imbracati cum vor, dar peste hainele lor sunt obligati sa ia un halat alb. „Acest halat ascunde orice diferenta sociala”, sustin argentinienii. La fel se petrece si in tribunele unde se strang „xeneizes”, cum isi mai spun suporterii Bocai. Un tricou galben-albastru este „halatul” care ascunde diferentele sociale dintre fani. De ce isi spun si „xeneizes”? Cartierul „La Boca” a fost infiintat de marinari veniti din Genova, oras care in trecut s-a mai numit si „Zena”.

Orice „intrus” este pe loc descoperit de fani, pentru ca vad ca acesta nu stie cantecele, nu stie cand si cum sa sara sa dea din maini. Probabil obisnuiti si cu „intrusii”, argentinienii din tribuna iti fac cu ochiul si parca iti spun „Nu-i asa ca n-ai mai vazu nicaieri asa ceva?”. Asa e, e greu de gasit asa ceva.

Fara Gago, jocul e pustiu

Boca s-a chinuit cu codasa Arsenal de Sarandi, o formatie incredibil de artagoasa, chiar daca destul e limitata. Boca a resimtit din plin absentele mijlocasului Fernando Gago, omul care lumina jocul de atac al „galben-albastrilor”, accidentat la nationala, si a atacantului Dario Benedetto, golgheterul echipei (9 goluri), de asemenea accidentat. Golurile le-au marcat Guido Vadala, un tanar (20 de ani) aflat la primul sau gol pentru Boca, si columbianul Edwin Cardona. Boca e prima, la egalitate de puncte cu San Lorenzo, fiecare cu cate 27, dar „galben-albastrii” au un meci mai putin jucat.

Dupa meci, strazile au fost din nou invadate de o multime de tricouri „galben-albastre”, oameni fericiti de parca ar fi castigat „Copa Libertadores”. Cum arata oare fanii dupa ce castiga „Copa Libertadores”, daca dupa o victorie cu o codasa au dat o asemenea reprezentatie? Sau poate tocmai acesta e secretul care-i face speciali, ca, indiferent de meci si de adversar, traiesc cu aceeasi pasiune si isi iubesc la fel de intens clubul.