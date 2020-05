De Ciprian Iana,

Aflată în acest moment pe locul 230 WTA, Tereza Mrdeza a câștigat, de-a lungul vremii, din tenis 426.258 de dolari americani.

“Gata, nu mai am nici un ban, pentru că tot ce am adunat în turneele mici în care am jucat am cheltuit pe cazare, transport, antrenori… Şi antrenorii trebuie să se întreţină şi să-şi câştige cumva existenţa, ei depind de noi, noi de ei, totul se învârte într-un cerc”, a declarat Tereza Mrdeza, conformVecernji.

Aceasta a continuat: “Cred că toţi cei care nu au sponsori sau o agenţie puternică în spate au probleme acum. Eu nu am fost atât de norocoasă şi a trebuit să fac totul pe cont propriu încă de când eram la junioare. Atunci, sponsorul m-a părăsit după 4 ani şi prima operaţe suferită”.

Având cea mai bună clasare locul 151 WTA, Tereza Mrdeza este prima jucătoare de tenis care a dezvăluit că a ajuns la fundul sacului, în contextul pandemiei de coronavirus.

Totuși sportiva nu dezarmează, mărturisind că se bucură în continuare de sprijinul financiar oferit de părinți.

“Dar nu fac un mare caz din asta, am mica mea echipă, părinţii care m-au ajutat întotdeauna. Acum am nevoie de ei şi privesc spre viitor”, a conchis Tereza Mrdeza.

Citeşte şi:

Gilbert Arenas a câștigat 300.000 de dolari la loto, după ce a fost binecuvântat de un om al străzii

Cehia și Slovacia vor relaxa restricţiile la călătorie

“Dacă merge bine, de la 15 iunie putem deschide plajele. Este o vară de încercare”, anunță Nelu Tătaru

GSP.RO Reacție a lui Cataramă, după ce a primit rezultatul celui de-al treilea test pentru COVID-19

HOROSCOP Horoscop 19 mai 2020. Scorpionii pot pierde unele beneficii