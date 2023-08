În vârstă de 23 de ani, Olga Carmona, căpitan al selecționatei Spaniei și fundaș stânga la Real Madrid, a fost considerată eroina meciului împotriva naționalei Angliei.

Familia și prietenii fotbalistei au decis să nu-i spună înainte de finală despre decesul tatălui său, pentru ca ea să se poată concentra asupra meciului. Mama și frații Olgăi au ajuns sâmbătă în Australia pentru a o susține.

„Știu că m-ai urmărit în această seară și că ești mândru de mine. Odihnește-te în pace, tată”, a scris Carmona pe rețelele sociale.

„Și fără să știu, am avut steaua mea înainte de începerea meciului. Știu că mi-ai dat puterea de a realiza ceva unic”, a adăugat jucătoarea, referindu-se la faptul că o stea de aur este adăugată pe tricoul câștigătorilor unei Cupe Mondiale, deasupra stemei echipei naționale, de fiecare dată când este câștigat un trofeu.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá ?❤️‍? pic.twitter.com/Uby0mteZQ3