Președintele de la Poli Iași, implicat într-un scandal sexual. ”Am făcut amor toți trei!”

Tânăra a continuat să povestească cum a decurs vizita acasă la Ambrozie și cum alături de soția lui au făcut amor. 'M-am ameţit. Am băut vreo două sticle de vin şi ce a urmat vă puteţi imagina. Adică am făcut amor. Şi cu dânsa, toţi trei. Eu am mai avut experienţe cu femei, dar nu cu un cuplu. Nu vreau să dau detalii mai intime. Mi-au zis: ‘Eşti studentă, ai şi tu nevoi financiare. Dacă te putem ajuta vreodată, să ne spui. Nu mi-au dat bani în acea seară, nu s-a pus problema de aşa ceva. Doar mi-au oferit acea oportunitate de a le cere ajutorul dacă voi avea vreodată nevoie' a continuat studenta declarația.

Tânăra a dezvăluit cum președintele lui Poli Iași i-a promis marea cu sarea ca mai apoi s-o lase baltă când avea nevoie mai mare.

'S-a pus problema că el ar putea să mă ajute cu un apartament prin ANL, să mi-l plătească. Ei se oferiseră să îmi ia un apartament, eu m-am limitat la o sumă mică. Atunci când mi-am dat seama că nu au luat în calcul nici măcar acea sumă că de fapt sunt baliverne. M-am simţit folosită, m-am simţit trădată. Mai târziu le-am cerut o sumă modestă de bani, nu ceva exagerat. Până în 1.500 de lei. Cât să îmi acopere chiria'

Cezara a vorbit și despre funcția președintelui și a precizat că nu știa de poziția pe care acesta o avea la Poli Iași. „Nu ştiam la început cine este dânsul, cu ce se ocupă şi ce funcţie are. Am aflat mult după aceste lucruri. Nu am vrut să se ajungă aici, dar am fost tratată la final cum am fost tratată. M-au aruncat ca şi cum îşi permit asta.'

Ambrosie a avut și o reacție oficială:

„Este o încercare de discreditare a mea după tot ce s-a întâmplat la club în ultima perioadă şi ar putea avea legătură cu apele tulburi de aici. Martori pentru ceea ce spun îmi sunt Dumnezeu, în primul rând, eu fiind creştin practicant, şi apoi colegii de echipă, colegii de şcoală şi un oraş întreg. Dacă a vrut să facă o făcătură, persoana respectivă a făcut-o ca la carte. Intrăm în zona SF! Doamne, Doamne! Nu mai vreau să ştiu de toate minciunile acelei persoane. Aici vreau să pun punct, nu am de gând să comentez toate aberaţiile. Este posibil să mă adresez instanţelor abilitate, de judecată, în legătură cu persoana care a spus această poveste'.

Absolvent al facultăţilor de Sport şi de Teologie, Ambrosie provine dintr-o familie creştin-evanghelică, Ambrosie a început să practice fotbal de la şapte ani la juniorii Politehnicii Iaşi. În scurt timp, tânărul atacant a devenit un golgheter recunoscut la nivel naţional, ţinând însă aproape şi Biblia.

„Înaintea unui meci am citit un capitol din Biblie în vestiar şi am marcat un gol. Înaintea următorului meci am citit două capitole şi am marcat două goluri. Am crezut că l-am prins pe Dumnezeu de un picior şi am vrut să profit mai departe. La partida din următoarea etapă am citit trei capitole din Biblie, dar răsplata mea a fost să nu mai bag mingea în aţe trei luni de zile, chiar dacă rămâneam cu poarta goală”, povesteşte Adi Ambrosie.

„Am crezut că Dumnezeu nu există şi am început să am o viaţă extrasportivă dezordonată”, precizează fostul atacant.

Seria decepţiilor a continuat şi atunci când a venit vremea să facă armata şi, în loc să fie încorporat la Steaua sau Dinamo, a fost trimis la Canalul Dunăre-Marea Neagră din cauza orientării sale religioase.

„Condiţiile acolo erau mai rele decât la carceră. Am vrut chiar să mă sinucid, dar mi-am adus aminte de pilda fiului risipitor şi mi-am dat seama că sunt un păcătos şi că Dumnezeu aşteaptă să mă întorc acasă. Acela a fost momentul convertirii mele şi m-am decis să le spun şi altora darul pe care l-am primit”, îşi aduce aminte fostul fotbalist.

Adrian este pastor evanghelic la biserica Eclesia.