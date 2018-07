Alexandra Tararache, între Messi și Constantin Budescu. Îi admiră pe amândoi

Cum ai ajuns in televiziune?

Am cochetat cu televiziunea inca de acum 8-9 ani, cand am avut norocul sa prezint un binecunoscut festival international de muzica, apoi au urmat alte cateva mici proiecte. Insa drumul si cariera in televiziune, in adevaratul sens al cuvantului, le-am inceput acum 6 ani. Cred ca fiecare are un destin al sau, iar al meu avea sa fie acesta. Printr-o intamplare fericita, am ajuns sa dau cateva probe pentru prezentator meteo la Digi24 si iata ca dintr-o multitudine de persoane, eu am fost cea aleasa. De cateva luni bune am renuntat la grade si la ploi si am trecut la terenuri de fotbal si rachete de tenis.

Faci sport? Daca da, ce sport?

Merg la diverse clase de aerobic, alerg in parc, insa recunosc ca am si perioade in care sunt tare lenesa. Incerc sa pastrez totusi un echilibru.

Cum reusesti sa te mentii in forma?

Nu pot spune ca fac ceva in mod special. Pe langa sport, merg la masaj si incerc sa nu mai mananc noaptea. Nu imi iese de fiecare data!

Urmaresti emisiuni sau transmisiuni sportive la televizor?

Multe dintre ele le urmaresc chiar la serviciu, din redactia Digi Sport. Acasa nu pot spune ca sunt un mare fan al televizorului, insa atunci cand sunt meciuri importante sau emisiuni in care stiu ca vor fi anumiti invitati speciali, urmaresc cu mare drag. In rest, folosesc internetul pentru a fi mereu informata.

Cum este sa fii printre putinele femei intr-o redactie de sport, unde preponderent lucreaza barbati?

Intr-o lume a barbatilor, te poti lovi foarte usor de barierele misoginismului si ale discriminarii. Dar atata timp cat esti un profesionist, iti faci treaba in orice circumstante. Norocul este ca am dat de oameni profesionisti, cu care colaborez foarte bine.

Ce echipa crezi ca va castiga CM?

Nu as putea sa ma pronunt. Pana in momentul acesta, s-au produs unele surprize asa ca ne putem astepta la orice.

Care este jucatorul de fotbal preferat, la CM?

Messi!

Dar jucatorul de fotbal preferat din campionatul Romaniei?

Apreciez profesionalismul lui Constantin Budescu.