Cei doi îndrăgostiți petrec în aceste zile o vacanță romantică la Dubai. Gabi și Luciana s-au fotografiat în veșminte arăbești și au savurat momentul împreună cu prietenii de pe facebook.

Gabi Balint a fost prima dată la Dubai în 1981. Era la începuturile carierei de fotbalist. Are și o poveste din acea deplasare.

„Cu puţin timp înainte să plec cu echipa naţională de tineret sub 20 de ani la CM din Australia, m-a rugat nea Puiu Iordănescu să-i aduc un radiocasetofon din Dubai, locul escalei la întoarcere, dându-mi pentru asta 250 de dolari. Nu puteam să-l refuz pe nea Puiu. Era noul meu coleg de la Steaua şi unul dintre idolii copilăriei mele. M-am folosit de o carte ca să ascund banii.

Valoroasa mea carte, cu 250 de dolari între paginile ei, ţinută în mâna care tremura, n-a fost controlată. La întoarcere, am ajuns în aeroportul din Dubai, proaspăt medaliat cu bronz, gata de cumpărături. Erau zeci de aparate pe rafturi, dar am ales un Sharp GF-8989. L-am ales ca pentru mine. A trebuit să-l scot din cutie şi să-l ascund într-o geantă ca să scap de aceiaşi vameşi vigilenţi de pe Otopeni. Am trecut fără probleme şi a doua zi i l-am predat lui nea Puiu cu puţin regret, deoarece mă ataşasem de el”, a povestit Balint pentru ziarul „ring”.

În tinerețe, Gabi Balint a avut un mariaj cu Cătălina, fost manechin, timp de 10 ani, între 1993 şi 2003. Cei doi foşti soţi au rămas în relaţii strânse, mai ales că împreună o au pe Denisa (19 ani).

Fostul fotbalist a avut o aventură de patru ani și cu Sandra Macovescu, devenită ulterior soția lui Miodrag Belodedici.

Gabi Balint a mai avut o relație și cu Raluca Petrică, o fostă dansatoare care a făcut parte din echipa show-ului „Surprize, surprize, prezentat de Andrea Marin la TVR.

Din relaţia celor doi a rezultat o fetiţă, pe nume Roa, însă Raluca Petrică și Gabi Balint au ajuns la despărțire.

Gabi Balint, analist sportiv, se lansează în muzică. Fostul fotbalist cântă la saxofon și lucrează la primul său album.

