Toate transferurile de la CSM Poli Iași pentru sezonul 2018-2018

Adria Gallego e jucătorul lui CSM Poli Iași. A fost format la baza Lleida Esportiu și a jucat la Deportivo B și la diferite echipe din Segunda B, zona Catalunia. De asemenea, a evoluat și pentru Storm FC, în Statele Unite (National Premier Soccer League). Gallego a fost dorit și în luna ianuarie de către antrenorul Flavius Stoican însă, fiind sub contract și considerat cel mai important jucător din echipa Atletic Saguntino, transferul nu s-a realizat atunci. Acum, Gallego a semnat un contract valabil pe un an, cu posibilitatea de prelungire pe încă un sezon.

Patrick Petre se află în cantonamentul ieșenilor de la Cheile Grădiștei (Brașov). Jucătorul format la Dinamo, în vârstă de 21 de ani, se antrenează sub comanda lui Flavius Stoican. Fiul lui Florentin Petre a evoluat în sezonul trecut, sub formă de împrumut, la Sepsi Sf. Gheorghe, marcând un gol, în cele 27 de partide disputate. În Liga 1, el mai are 2 reușite, ambele în tricoul lui Dinamo.