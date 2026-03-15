Contextul cererilor de azil

Situația echipei, formată inițial din 26 de persoane, a atras atenția internațională pe 2 martie, în timpul Cupei Asiei AFC. Jucătoarele au refuzat să intoneze imnul național, un gest de sfidare venit la doar câteva zile după uciderea liderului suprem Ali Khamenei în urma unor atacuri americano-israeliene.

De teamă că jucătoarele sau familiile lor ar putea suferi represalii la întoarcerea în Iran, guvernul australian le-a oferit tuturor, în mod individual, opțiunea de a solicita azil. Șapte dintre ele au acceptat inițial această ofertă.

Presiuni interne și supraveghere strictă

Dintre cele șapte persoane care au cerut azil, doar trei au mai rămas în Australia, după ce patru și-au schimbat decizia pe parcurs.

Prima care a renunțat a fost o membră a staffului tehnic. Sursele indică faptul că aceasta ar fi transmis mesaje din partea autorităților fotbalistice iraniene pentru a le convinge și pe celelalte să revină.

Printre persoanele identificate care au renunțat la azil se numără Zahra Soltan Meshkehkar, Mona Hamoudi și Zahra Sarbali.

Potrivit Iranian International, restul echipei se află într-un hotel din Kuala Lumpur (Malaezia), sub o supraveghere strictă.

Jurnaliștii nu au acces la ele, iar telefoanele mobile le-au fost fie confiscate, fie pot fi utilizate doar sub atenta monitorizare a agenților de securitate ai Federației Iraniene de Fotbal.

Reacția Teheranului

Agenția iraniană de stat Tasnim a prezentat situația drept o victorie a patriotismului împotriva „războiului psihologic” și a „propagandei extinse”.

Presa de la Teheran a salutat decizia femeilor de a se întoarce „în îmbrățișarea caldă a familiilor și a patriei”.

„Spiritul național și patriotismul echipei naționale feminine de fotbal a Iranului au zădărnicit planurile inamicului împotriva acestei echipe”, se arată într-un comunicat, în care guvernul australian este acuzat că „joacă pe terenul lui Trump”.

Ministrul australian de Interne, Tony Burke, a declarat că țara sa a făcut tot posibilul pentru a le oferi acestor femei o alegere reală și un viitor liber și sigur.

„Deși guvernul australian se poate asigura că oportunitățile sunt oferite, nu putem elimina contextul în care jucătorii iau aceste decizii incredibil de dificile”, a explicat Tony Burke.

