Modificări în manualul polițiștilor! Cum legitimează și conduc acum la secție suspecții și cum o vor face în viitor

După doi ani de procese cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), asociația nonguvernamentală APADOR-CH a obținut, printr-o decizie definitivă, dreptul să primească actualul manual de bune practici al polițistului. Concret, normele după care acționează agentul în stradă. Actul, valabil din 2005, va fi îmbunătățit, noul proiect aflându-se zilele acestea în dezbatere publică.

Nu de puține ori au fost cazurile în care o simplă legitimare, un simplu control de rutină în trafic sau o intervenție ce ar fi trebuit să fie ușoară s-a transformat într-un scandal sau altercație, în multe cazuri chiar cu vărsare de sânge.

”În el (manualul de bune practici aflat în vigoare, n.r. ) sunt detaliate toate procedurile pe care polițiștii sunt obligați să le respecte atunci când abordează, legitimează, percheziționează și conduc la secție un cetățean. De asemenea, sunt explicate practicile de încătușare, amprentare, folosire a armamentului din dotare și chiar a forței”, precizează APADOR-CH.

”O lectură utilă pentru orice cetățean pe care-l preocupau până acum întrebările: Trebuie să mă legitimez chiar dacă poliţistul nu se legitimează? Are voie să mă percheziţioneze chiar dacă n-am făcut nimic? Mă poate duce la secție chiar dacă am buletinul la mine? Are voie să-mi percheziționeze mașina pe motiv de ”control de rutină?”, spun reprezentanții APADOR-CH.

Dar să luăm pe rând toate aceste aspecte care, ani la rând, au ridicat întrebări din partea românilor.

LEGITIMAREA PERSOANELOR



Forma actuală – Legitimarea și stabilirea identității unei persoane este o acțiune polițienească cu caracter preventiv ce constă în solicitarea și verificarea actului de identitate. Polițiștii au dreptul să legitimeze următoarelor categorii de persoane: care încalcă dispozițiile legale, despre care există indicii că pregătesc sau au comis o faptă ilegală, cele a căror identitate este necesară exercitării sarcinilor de serviciu.

Modificări – Introducem în lege situațiile concrete în care o persoană poate fi legitimată, astfel: aceasta încalcă dispozițiile legale, ori există suspiciunea rezonabilă că pregătește sau a comis o faptă ilegală; există suspiciunea rezonabilă că aceasta a fost prezentă la locul săvârșirii unei fapte ilegale ori are cunoștință despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta; aceasta solicită sprijinul sau intervenția organelor de poliție, ori când din cauza vârstei, stării de sănătate, dizabilități, consumului de alcool sau altor substanțe psihoactive, ori a altor asemenea circumstanțe, necesită sprijinul organelor abilitate; descrierea acesteia corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deține asupra sa bunuri sau se deplasează cu un vehicul, ambarcațiune ori aeronavă care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit legii; aceasta desfășoară o activitate supusă, potrivit legii, unor autorizări, avize sau înregistrări ori este implicată într-o procedură legală în fața unei autorități sau instituții publice; aceasta încearcă să pătrundă sau se află într-un spațiu în care accesul este controlat; cu ocazia unor controale sau razii; când există obligația legală de a se stabili identitatea acesteia. Persoana legitimată are dreptul de a fi informată verbal, de către polițist, cu privire la motivul legitimării.

CONDUCEREA PERSOANELOR LA SECȚIA DE POLIȚIE

Forma actuală – Legislația actuală prevede că o persoană poate fi condusă la sediul Poliției în vederea identificării şi luării măsurilor legale pentru cel mult 24 de ore. Polițiștii au dreptul să conducă la sediul poliției următoarele categorii de persoane: cele care prin acțiunile lor periclitează viața persoanelor, ordinea publică sau alte valori sociale, persoanele suspecte de săvârșirea unor infracțiuni, persoanele a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii.

Modificări – În proiect se propune ca verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției să se realizeaze cu celeritate, fără a se depăși 12 de ore de la momentul inițierii deplasării. La expirarea acestui termen, persoana are dreptul de a părăsi sediul poliției.

În situația în care identitatea persoanei nu a putut fi stabilită în termenul de 12 ore, acest termen se prelungește cu perioada necesară stabilirii identității, verificării situației de fapt și, după caz, luării măsurilor legale, fără a se depăși 24 de ore de la momentul inițierii deplasării.

Conducerea la sediul Poliției se va realiza NUMAI ÎN ANUMITE SITUAȚII: nu s-a putut stabili identitatea persoanei, ori există suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea declarată sau veridicitatea documentelor prezentate; datorită comportamentului, locului, momentului, circumstanțelor ori bunurilor aflate asupra sa, creează suspiciunea rezonabilă că pregătește sau a comis o faptă ilegală; prin acțiunile sale periclitează viața, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică; luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru persoană sau pentru ordinea publică.

GARANȚII PENTRU PERSOANA CONDUSĂ LA SECŢIE

Pe teren: va fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliției, dacă necesită asistență medicală de urgență, în cel mai scurt timp, polițistul va solicita serviciilor specializate acordarea acestei asistențe.

La sediul poliției: va fi informată cu privire la drepturile ce îi revin, va avea dreptul de a contesta măsura conducerii la secție luată de polițist, înainte de încetarea acesteia, la șeful ierarhic al polițistului, va avea dreptul de a fi asistată de un avocat, de a comunica direct cu acesta, în condiții care să asigure confidențialitatea, și de a nu da nicio declarație fără prezența acestuia, va avea dreptul de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane, va avea dreptul de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta.

Noul proiect ce se află acum în dezbatere publică prevede și alte modificări. De exemplu, fapte ce până acum erau considerate contravenții si aveau un cuantum al amenzilor, ori vor fi considerate infracțiuni, ori amenzile vor creşte considerabil. Vă prezentăm în continuare câteva dintre acestea.

SANCȚIUNE MAI MARE PENTRU REFUZUL DE LEGITIMARE

De la amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei, la amendă între 500 și 1.500 de lei.

Refuzul de legitimare stă la baza escaladării unor situații violente.

Identificarea la sediul poliţiei implică activităţi suplimentare, timp în care poliţistul nu poate interveni la alte cazuri ce reclamă prezența sa în teren.

SE PROPUNE limitarea și detalierea situațiilor când este posibilă pătrunderea într-un spațiu privat, fără mandat sau acordul proprietarului. Legea prevede obligația polițistului de a lua măsurile necesare pentru înlăturarea pericolelor care amenință ordinea publică sau siguranța persoanelor, dar nu stabilește și modalitățile prin care se exercită această obligație. În proiect se prevăd limitativ condițiile în care se poate realiza intervenția într-un spațiu privat:

Pentru a salva viața sau integritatea corporală a unei persoane, dacă există indicii că în acel spațiu este o persoană aflată în pericol.

Pentru a preveni răspândirea unei epidemii, dacă există indicii că în acel spațiu este o persoană decedată;

Pentru a prinde autorul unei infracțiuni flagrante, comisă prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante, prin violență, ori de către o persoană mascată, deghizată sau travestită, dacă există indicii că acesta se află în acel spațiu;

Pentru a prinde autorul unui act terorist, dacă există indicii că acesta se află în acel spațiu.

După înlăturarea pericolului ori prinderea autorului infracțiunii/ actului terorist, polițistul are obligația de a părăsi spațiul respectiv.

Nu se efectuează acte specifice percheziției domiciliare.

Reglementarea propusă respectă Constituția României care prevede că se poate deroga de la principiul inviolabilității domiciliului pentru: înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane, apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice.

SE PROPUNE CA INFRACȚIUNE

Împiedicarea polițistului să deruleze o anumită intervenție în stradă

Fapta sancționează persoanele care intervin și împiedică polițistul să desfășoare o anumită procedură.

Fapta devine infracțiune numai dacă persoana continuă această acțiune după ce a fost avertizată de polițist. Avertizarea constă în faptul că polițistul îi pune în vedere că acțiunea este ilegală și continuarea ei atrage răspunderea penală.

Nu-i vizează pe cei care comentează de pe margine.

Pedeapsa propusă este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Întrebuințarea în public de cuvinte, expresii ori gesturi jignitoare sau obscene la adresa polițistului, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu

Tolerarea unui astfel de comportament poate constitui un factor de încurajare a anumitor cetățeni care, de la jigniri, pot trece cu ușurință la violențe împotriva polițistului.

Fapta devine infracțiune numai dacă persoana continuă aceste injurii după ce a fost avertizată de polițist. Avertizarea constă în faptul că polițistul îi pune în vedere că acțiunea este ilegală și continuarea ei atrage răspunderea penală.

Pedeapsa propusă este închisoare de la 1 la 3 luni sau amendă.

Dispozițiile incriminatorii nu se aplică faptelor săvârșite de persoane care participă la adunări publice.

Dacă după ce a fost avertizată să înceteze, persoana continuă încălcarea legii şi prin aceasta este tulburată folosinţa locuinţei locatarilor dintr-un imobil, fapta va fi considerată infracţiune şi pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Sunt vizate: redarea muzicii, la intensitate mare, în imobile cu destinația de locuințe; organizarea de petreceri cu caracter privat în spațiul public, în proximitatea imobilelor cu destinația de locuințe.

În prezent, în cazul unor petreceri care tulbură liniștea locatarilor, singura sancțiune pe care o pot aplica polițiștii solicitați de cetățenii deranjați este o amendă contravențională, iar acest lucru, de cele mai multe ori, nu oferă garanția încetării acțiunii reclamate de cetățeni.

Dacă, după aplicarea sancțiunii contravenționale, persoanele continuă să deranjeze locatarii imobilului, iar polițiștii sunt solicitați pentru o nouă intervenţie, propunem introducerea unor măsuri din sfera răspunderii penale.

Dispozițiile incriminatorii nu se aplică faptelor săvârșite de persoane care participă la adunări publice.

