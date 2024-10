Elisabeta Lipă revine și afirmă despre contabila FRC, premiată cu 162.400 de euro, că va împărți banii cu colegii. Valentin Gavril, președintele FRC: „Am propus totul la nivel maxim!”

Banii s-ar împărți la circa 60 de angajați

„Doar nu-și imaginează nimeni că ia contabila șefă suma aceea?! Legea spune clar: „personalul Federației”. Asta veți regăsi în toate Federațiile care au luat medalii. Haltere, înot, gimnastică, canotaj și tenisul de masă care are, dacă nu greșesc, un loc 5. Premierile sunt plătite de la locul 1 la locul 6. Deci asta era problema? Banii aceia sunt pentru tot personalul.”, a declarat Lipă.

Ea susține că banii se vor împărți la circa 60 de angajați care fac parte din federație și care au salarii modeste. „Un salariu în federație este puțin peste salariul minim pe economie. Să zicem 600 de euro. Premierea se face o dată la 4 ani”, mai spune șefa ANS.

Valentin Gavril spune altceva: „Am propus totul la nivel maxim!”

Valentin Gavril, care conduce Federația de Canotaj în calitate de interimar, a explicat, miercuri, 16 octombrie, pentru Gazeta Sporturilor, cum s-a ajuns ca angajații FRC să primească sume imense după Jocurile Olimpice de la Paris. Suma totală se ridică la 8.750.000 de euro, unii dintre angajații FR Canotaj figurând cu bonusuri mai mari chiar și decât sportivii.

În lista dezvăluită în premieră de Gazeta Sporturilor, contabila și secretarul general al FRB numit „cu vreo două luni” înainte de JO de la Paris ar trebui să încaseze câte 162.000 de euro.

„Noi am propus totul la nivelul maxim permis de lege. Mai departe, cine avizează mai sus poate analiza: e mult, e puțin, se mai taie, nu se mai taie, au sau n-au bani!”, a precizat Valentin Gavril.

Valentin Gavril (dreapta), alături de canotorii tricolori. Foto: Facebook / Federația Română de Canotaj

„E mult, e puțin, se mai taie, nu se mai taie. Nu ia contabila banii ăștia în fiecare an”

„Dacă se va considera că e prea mult, să se taie! Nu am făcut nimic în afara legii. Așa, multe lucruri nu mi se par corecte în țara asta. Dar aici nu discutăm despre corect sau incorect, ci despre legal sau ilegal! Până la urmă, nu ia contabila banii ăștia în fiecare an”, a adăugat Valentin Gavril.

Președintele interimar de la Federația Română de Canotaj a spus pentru Gazeta Sporturilor că, potrivit Legii 1447, oricine poate încasa prima „dacă a figurat ca antrenor doar o zi pentru rezultatul premiat”.

Despre antrenorul secund, propus pentru o primă de 238.000 de euro, Valentin Gavril a declarat că „e antrenor”, „are cursuri” și „își face treaba”, dar a mărturisit că nu știe dacă acesta a muncit efectiv la lotul olimpic, însă „a fost propunerea antrenorului principal”.

Șeful interimar de la FRC a precizat că secretarul general, numit în funcție cu două luni înainte de Olimpiadă, „s-a implicat impecabil”.

Noi am propus totul la nivelul maxim permis de lege. Mai departe, cine avizează mai sus poate analiza: e mult, e puțin, se mai taie, nu se mai taie, au sau n-au bani! Așa e și la antrenori

Valentin Gavril a dezvăluit că „unora” chiar le-ar da sumele propuse „pentru că știu cât muncesc”.

„Am refuzat să primesc bani”

De menționat că Valentin Gavril nu figurează pe lista cu propunerile de premiere după Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.

„Nu am dorit. Am refuzat să primesc bani. Nu doresc niciun premiu. Când e vorba despre bani, toată lumea e cu ochii pe tine, că faci nu știu ce afaceri. Mi s-a propus să fiu premiat și eu, dar am zis „nu!””, a dezvăluit Valentin Gavril.

Fostul ministru al sporturilor, Eduard Novak, a criticat sistemul de premiere de după JO de la Paris, într-o postare pe Facebook.

Șefii COSR și ANS reacționează

Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport (ANS), i-a dat replica lui Eduard Novak, „din respect pentru sportivii noștri de performanță, pentru echipele federațiilor care le susțin efortul, dar mai ales pentru corecta informare a iubitorilor sportului și opiniei publice”.

„Domnul Novak a aplicat, după ediția de la Tokyo a Jocurilor Olimpice, respectând normele legale în vigoare atunci, ca și acum, aceeași formulă de calcul prin care angajații federațiilor sunt recompensați cu sume care reprezintă 40 la sută din valoarea premiilor oferite sportivilor care au performat la Jocurile Olimpice Paris 2024”, a notat Elisabeta Lipă pe Facebook.

„Normele financiare 1447/2007, cu modificările ulterioare, la Legea Sportului nr 69/ 2000 se aplică tuturor sportivilor, personalului auxiliar și al federațiilor de specialitate, precum și al instituțiilor prevăzute de lege”, a adăugat Elisabeta Lipă.

Potrivit șefei Agenției Naționale pentru Sport, sumele se distribuie în mod transparent și în acest fel angajații din federații, care lucrează „timp de patru ani pentru salarii lunare medii de 600 de euro”, primesc o „recunoaștere meritată a nivelului de implicare prin care generează cadrul optim de pregătire a performanțelor cu care ajungem cu toții să ne mândrim în cea mai importantă competiție la nivel internațional”.

La rândul său, președintele Comitetului Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a precizat că sumele nici măcar nu au fost plătite federației și, implicit, sportivilor români și că Guvernul încă nu a aprobat acordarea lor.

„Deocamdată nu s-a plătit nicio sumă către nicio federație, către niciun sportiv, pentru că nu am primit aceste sume. Sumele sunt în curs de avizare, în momentul în care se vor aproba, printr-o Hotărâre de Guvern, atunci toată lumea va ști”, a declarat Mihai Covaliu pentru Europa Liberă.

Premiile de la canotaj

Gazeta Sporturilor a intrat în posesia tabelelor de premieri propuse de FR Canotaj către COSR, în urma rezultatelor de la Olimpiada de la Paris.

Documentele sunt semnate chiar de contabilul-șef Roxana Petrescu, care figurează pe listă cu suma de 162.000 de euro.

La finalul tabelelor, suma totală solicitată pentru premieri la canotaj este de 8,75 milioane de euro.

Antrenorul principal al lotului, Antonio Colamonici, are suma de 475.000 de euro, iar antrenorii secunzi Ciprian Atomei, Sorin Bahnarel, Rodica Macovei, Despina Marcus și Cosmin Boguș iau câte 309.400 de euro.

În tabele mai figurează și alți 8 antrenori secunzi, care au fost propuși cu câte 238.000 de euro.

Alți 39 de antrenori, care au depistat și pregătit de-a lungul carierei sportivii medaliați la Paris, ar urma să încaseze în total 928.200 de euro.

Tehnicienii și specialiștii, 13 persoane, figurează cu suma totală de 476.000 de euro.



Prin comparație, pentru cele două medalii de la JO 2024, David Popovici primește de la COSR 224.000 de euro, 140.000 de euro pentru medalia de aur și 84.000 de euro pentru cea de bronz.

Canotajul, 5 medalii la JO 2024

Delegația României s-a întors de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris cu 9 medalii, dintre care 5 au fost cucerite la canotaj (2 de aur și 3 de argint).

Aur au câştigat canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu).

Argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin – categorie uşoară.

